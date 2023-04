Medvedev: Rusia Akan Mempersenjatai Korea Utara jika Selatan Mengirim Senjata ke Ukraina 

Dmitry Medvedev.jpg

IslamTimes - Moskow akan menawarkan senjata canggih ke Korea Utara jika Korea Selatan mulai memasok bantuan militer ke Ukraina, saran mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.

Mantan presiden itu menanggapi saran Seoul bahwa mereka dapat mengirim bantuan mematikan ke KievPresiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengindikasikan kemungkinan perubahan kebijakan mengenai konflik Ukraina dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada hari Rabu (19/4), menjelang kunjungan kenegaraan ke AS minggu depan.“Jika ada situasi yang tidak dapat dimaafkan oleh komunitas internasional, seperti serangan skala besar terhadap warga sipil, pembantaian atau pelanggaran serius terhadap hukum perang, mungkin sulit bagi kami untuk hanya meminta dukungan kemanusiaan atau keuangan,” kata Yoon .“Mengingat hubungan kami dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perang dan perkembangan di medan perang, kami akan mengambil tindakan yang paling tepat,” tambahnya.Medvedev, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia, mencatat bahwa Seoul sejauh ini menolak untuk memberikan bantuan mematikan ke Kiev.“Saya ingin tahu apa yang akan dikatakan penduduk negara ini ketika mereka melihat contoh terbaru senjata Rusia yang dimiliki oleh tetangga terdekat mereka, mitra kami dari DPRK [Republik Rakyat Demokratik Korea]?” tulis Medvedev di media sosial.Yoon mengatakan kepada Reuters bahwa dia berencana untuk berdiskusi dengan Presiden AS Joe Biden bagaimana kedua negara dapat mencapai "hasil nyata" dalam menghalangi Korea Utara.Dia menambahkan bahwa Seoul sedang mengembangkan “senjata berperforma sangat tinggi, berkekuatan tinggi” untuk menangkis ancaman yang dirasakan dari tetangganya. Pekan lalu, Pyongyang melaporkan pengujian rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat pertama.Korea Selatan, yang merupakan produsen senjata utama, telah menahan diri untuk tidak mengirimkan bantuan mematikan ke Ukraina, mengutip kebijakannya yang melarang pasokan senjata ke zona perang. Kantor Presiden Yoon mengatakan pernyataannya kepada Reuters tidak menandakan perubahan kebijakan oleh pemerintah, menurut kantor berita Yonhap.Media Korea Selatan mengklaim pekan lalu bahwa negara itu telah mempertimbangkan untuk "meminjamkan" AS sekitar 500.000 peluru untuk senjata artileri 155mm. Ukraina dilaporkan sangat membutuhkan amunisi jenis ini untuk konflik dengan Rusia.Seorang pejabat pemerintah menggambarkan pengaturan tersebut kepada surat kabar Dong-A Ilbo sebagai “bantuan tidak langsung ke Ukraina” yang seharusnya menunjukkan bahwa Seoul adalah anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab “tanpa memprovokasi Rusia.”[IT/r]