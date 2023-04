Menteri Turki: Seluruh dunia 'Membenci AS', Eropa 'Pion Amerika'

IslamTimes - Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu mengatakan "seluruh dunia membenci Amerika" sambil menyatakan bahwa Eropa hanyalah pion dari Amerika Serikat.

Suleyman Soylu, seorang kritikus Amerika Serikat yang blak-blakan yang menuduh Washington melakukan upaya kudeta militer 2016 dan merencanakan untuk menggambarkan Turki sebagai negara yang tidak stabil, membuat pernyataan tersebut selama pertemuan dengan para pemuda di Istanbul.Menurutnya, Amerika terus kehilangan kepercayaan di seluruh dunia karena kebijakan luar negeri yang sembrono.Menteri mengatakan Eropa hanyalah bidak Amerika di Afrika. Semua negara Afrika, menurut Soylu, membenci negara yang mengeksploitasi mereka.Menteri Turki juga menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan Eropa terutama didorong oleh kepentingan Washington daripada kepentingannya sendiri.Soylu meremehkan signifikansi Eropa, menegaskan bahwa itu adalah tren di kolom Amerika. “Ada Amerika. Eropa adalah kereta api di kolom Amerika. Tidak ada yang istimewa tentang dia.”Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya sentimen anti-AS di Turki dan di seluruh dunia serta menyoroti persepsi bahwa Amerika Serikat kehilangan kredibilitas di panggung global.Di tempat lain dalam sambutannya, menteri mencatat bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pintunya tertutup bagi Duta Besar AS Jeffrey Flake, yang telah berbicara dengan hanya satu kandidat oposisi dalam pemilihan presiden mendatang, Kemal Kilicdaroglu.Dia juga mencatat bahwa seorang diplomat “harus tahu tempatnya.”Pemilihan presiden akan diadakan pada 14 Mei. Kilicdaroglu, saingan utama Erdogan akan menjadi pemimpin oposisi utama Partai Rakyat Republik Turki.Menteri dalam negeri Turki mengecam duta besar AS di Ankara setelah Washington dan delapan negara Eropa mengeluarkan peringatan perjalanan dan menutup sementara misi diplomatik mereka di Turki karena masalah keamanan.Pada bulan Februari, menteri dalam negeri Turki mencerca duta besar AS, menyuruhnya untuk melepaskan “tangan kotornya dari Turki.”Presiden Erdogan dalam beberapa tahun terakhir mengancam akan mengusir beberapa duta besar Barat karena tidak mematuhi norma-norma diplomatik dan berulang kali mencampuri urusan dalam negeri Turki.[IT/r]