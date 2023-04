Manila Menolak Izin Penyimpanan Senjata AS untuk Pertahanan Taiwan

US heli docked in Manila base (Sputnik).

Islam Times - Pemerintah Filipina mengatakan tidak akan mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya di negara itu sebagai tempat pementasan untuk operasi potensial melawan China jika terjadi perang atas Taiwan, Sputnik news melaporkan.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo dalam dengar pendapat di Senat Filipina, Rabu, terkait Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) antara kedua negara."Kami tidak akan menyetujui aktivitas apa pun atau bahkan material yang tidak sesuai dengan aktivitas yang telah disepakati ini," kata Manalo. "Pandangan kami adalah bahwa EDCA tidak ditujukan untuk negara ketiga mana pun di luar yang dimaksudkan untuk digunakan di Filipina dan tentu saja sehubungan dengan perjanjian kami dengan Amerika Serikat."Dia menambahkan bahwa keputusan mereka tentang apakah akan membiarkan AS menyimpan senjata di lokasi tertentu di Filipina "akan dipandu oleh tujuan utama" kesepakatan itu.“Dan menurut saya, pada tahap ini, politik luar negeri utama kita adalah benar-benar bersahabat dengan semua. Oleh karena itu, menurut saya, apapun yang tidak sesuai dengan itu tidak akan juga sesuai dengan posisi kita,” lanjutnya.Perjanjian tahun 2014 merupakan tambahan dari Perjanjian Kunjungan Pasukan tahun 1998, yang menetapkan penempatan sementara pasukan AS di beberapa pangkalan militer yang dikuasai Filipina dengan rotasi personel secara teratur. Kedua perjanjian didasarkan pada perjanjian pertahanan timbal balik tahun 1952 antara Washington dan Manila, yang terakhir baru memperoleh kemerdekaan dari yang sebelumnya lima tahun sebelumnya, setelah 50 tahun pemerintahan kolonial.Senator Imee Marcos, ketua panel urusan luar negeri Senat dan saudara perempuan presiden, lebih jauh mencela para pejabat pertahanan dan urusan luar negeri pada sidang tersebut, dengan mengatakan bahwa pemilihan empat lokasi baru untuk instalasi militer AS tampaknya "acak dan tidak lagi bertujuan dalam hal untuk modernisasi (Angkatan Bersenjata Filipina.)"Setelah seorang pejabat senior pertahanan mengatakan bahwa lokasi itu dipilih untuk mengatasi “kerentanan” pertahanan di utara negara itu, yang dekat dengan Taiwan, senator itu menjawab, “Di utara? Saya datang dari utara, Pak. sangat rentan. Nelayan kami di Cagayan dan laut Ilocos tidak diganggu oleh siapapun.”Pejabat pertahanan senior lainnya mengatakan bahwa instalasi di barat negara itu dipilih karena "kami memproyeksikan kekuatan di pulau-pulau itu."Komentar Manalo mengikuti pernyataan serupa oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos pekan lalu, yang berusaha meredakan ketakutan Beijing bahwa kesepakatan untuk membuka empat pangkalan baru AS akan menyebabkan "lebih banyak ketegangan dan berkurangnya perdamaian dan stabilitas" di kawasan itu.“Reaksi China tidak terlalu mengejutkan karena mereka khawatir,” katanya. “Tetapi Filipina tidak akan mengizinkan penggunaan pangkalannya untuk tindakan ofensif apa pun. Ini hanya akan digunakan untuk membantu Filipina jika membutuhkan bantuan.”Sejak pemerintahan pendahulu Marcos, Rodrigo Duterte, Manila telah merencanakan jalan tengah antara Washington dan Beijing, berusaha menggunakan masing-masing untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain.AS telah berupaya memperkuat aliansinya dengan Filipina sejak mengadopsi strategi “persaingan kekuatan besar” dengan Rusia dan China pada 2017. Di tepi Laut China Selatan dan Selat Bohai, negara kepulauan itu adalah bagian penting dari Filipina. "Rantai Pulau Pertama" di mana AS dan China bersiap untuk kemungkinan konflik yang akan diperangi.Taiwan, sebuah provinsi China dalam pemberontakan yang menerima dukungan terbuka namun tidak resmi dari Washington, juga merupakan bagian dari rantai pulau itu, dan Presiden AS Joe Biden terus mengikis kebijakan "ambiguitas strategis" yang telah lama dipegang AS mengenai pertanyaan apakah itu akan menjadi pertahanan Taiwan jika China mencoba untuk secara paksa menyatukan kembali pulau itu dengan daratan."Ya, jika memang ada serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Biden dalam wawancara September 2022 ketika ditanya apakah AS akan membela Taiwan. Dalam wawancara sebelumnya pada bulan Mei itu, Biden ditanyai pertanyaan yang sama dan juga mengatakan "ya", menambahkan, "Itulah komitmen yang kami buat."Faktanya, AS membatalkan perjanjian pertahanan timbal baliknya dengan Taiwan pada tahun 1979, ketika AS mengalihkan pengakuannya atas pemerintah China yang sah dari Taipei ke Beijing.Beijing mengatakan pihaknya mencari reuni damai dengan Taiwan di bawah struktur "Satu Negara, Dua Sistem," yang akan melestarikan sistem ekonomi kapitalis Taiwan dan sistem politik liberal. Sistem serupa diberlakukan ketika Hong Kong dan Makau dipersatukan kembali dengan China pada 1990-an, setelah berabad-abad pemerintahan kolonial Eropa.[IT/AR]