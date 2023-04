Angkatan Laut Iran Memaksa Kapal Selam AS ke Permukaan Saat Memasuki Teluk

IslamTimes - Angkatan Laut Iran memaksa kapal selam AS untuk muncul ke permukaan saat memasuki Teluk, kata komandan angkatan laut Iran Shahram Irani kepada televisi negara pada hari Kamis (20/4), dalam laporan terbaru tentang konfrontasi nyata antara pasukan Iran dan AS di Teluk.

“Kapal selam AS mendekat saat dibawah permukaan, tapi kapal selam Iran Fateh mendeteksinya dan melakukan ... manuver untuk memaksanya muncul ke permukaan saat melewati Selat [Hormuz]. Itu juga telah memasuki perairan teritorial kita tapi .. .itu dikoreksi jalurnya setelah diperingatkan," kata Irani.“Kapal selam ini melakukan yang terbaik, menggunakan semua kapasitasnya, untuk melintas dalam keheningan total dan tanpa terdeteksi,” kata Irani. "Kami pasti akan merefleksikan kepada badan internasional fakta bahwa itu telah melanggar perbatasan kami."Angkatan Laut AS mengatakan awal bulan ini kapal selam bertenaga nuklir dengan peluru kendali Florida beroperasi di Timur Tengah untuk mendukung Armada Kelima, yang berbasis di Bahrain.Tidak ada komentar langsung dari militer AS terhadap pernyataan Iran tersebut.[IT/r]