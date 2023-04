AS: Pentagon Mempersiapkan Misi Bersenjata di Sudan

US, Pentagon Preparing Armed Mission in Sudan

IslamTimes - Sebagai bagian dari norma campur tangan AS, militer AS telah mengerahkan pasukan dan peralatan tambahan ke Afrika dengan dalih mempersiapkan kemungkinan evakuasi personel Amerika di Sudan, di mana pertempuran sengit dengan pemberontak telah menyebabkan ratusan orang tewas dan terluka.

Tentara telah ditempatkan di pangkalan utama AS di Djibouti, Camp Lemonnier, untuk mengantisipasi misi evakuasi bagi karyawan di Kedutaan Besar AS di Khartoum. Kedutaan mencakup sekitar 70 staf Amerika.Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis (20/4), Pentagon mengatakan telah mengerahkan "kekuatan" tambahan di wilayah tersebut sebagai bagian dari "perencanaan yang bijaksana untuk berbagai kemungkinan," tetapi tidak mengkonfirmasi operasi yang akan datang, dan tidak menentukan di mana pasukan akan ditempatkan. .Sementara yang disebut juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan Presiden Joe Biden telah "memberi wewenang kepada militer untuk bergerak maju dengan penempatan pasukan dan untuk mengembangkan opsi," keputusan untuk menarik staf diplomatik AS belum dibuat.Perencanaan dilaporkan telah dilakukan sejak Senin, ketika konvoi Kedutaan Besar AS diserang oleh pemberontak bersenjata, menurut Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Dia mencatat bahwa tidak ada orang Amerika yang terluka dalam serangan itu, sementara juru bicara departemen mengatakan utusan AS untuk Sudan, John Godfrey, tidak hadir selama insiden tersebut.Misi evakuasi akan membawa risiko, karena bandara di Khartoum tidak beroperasi dan beberapa jalan di luar kota berada di bawah kendali militan. Jika area pendaratan yang aman tidak dapat ditemukan, para pengungsi dapat dipaksa melakukan perjalanan 12 jam ke Port Sudan di Laut Merah, lebih dari 500 mil jauhnya dari ibu kota.Situasi keamanan di Sudan dengan cepat memburuk dalam beberapa hari terakhir, dengan pertempuran meletus antara Pasukan Dukungan Cepat [RSF] paramiliter negara itu dan pemerintah pekan lalu di tengah perselisihan tentang integrasi formal RSF ke dalam militer Sudan.[IT/r]