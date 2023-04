Pasukan AS di Taiwan untuk Membantu 'Pelatihan' Angkatan Bersenjata

US Marine

IslamTimes - Sebuah laporan media Taiwan mengungkapkan bahwa sekitar 200 tentara Amerika saat ini ditempatkan di seluruh negeri.

Laporan tersebut mengutip sumber yang mengklaim Komando Indo Pasifik AS telah mengerahkan lebih dari 200 personel ke Taiwan untuk membantu pelatihan angkatan bersenjata pulau itu.Media Taiwan melaporkan bahwa AS telah meningkatkan kehadiran militernya secara signifikan di pulau itu.Ketika diminta untuk mengkonfirmasi pengerahan tersebut, Pentagon menolak berkomentar, tetapi menegaskan dukungannya untuk Taipei.Kami tidak memiliki [sic] komentar tentang operasi, keterlibatan, atau pelatihan tertentu, tetapi saya akan menyoroti bahwa dukungan kami untuk, dan hubungan pertahanan dengan, Taiwan tetap selaras melawan ancaman saat ini yang ditimbulkan oleh Republik Rakyat China.Komitmen kami untuk Taiwan sangat kuat dan berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan di dalam kawasan.Juru Bicara Pentagon, Letnan Kolonel Martin MeinersThe Wall Street Journal pertama kali melaporkan pada bulan Februari bahwa AS berencana untuk mengerahkan antara seratus hingga dua ratus tentara ke Taiwan.Taiwan membeli 400 rudal anti-kapal Harpoon yang diluncurkan dari darat dari AS dalam sebuah langkah yang diperkirakan akan menuai kecaman.Di antara lebih dari 200 instruktur, 80% berasal dari Angkatan Darat AS. Sebagian besar instruktur Amerika ditempatkan di pusat pelatihan baru di brigade cadangan tentara Taiwan.Sementara Washington memutuskan hubungan diplomatik dengan Taipei pada 1979, AS masih mengerahkan beberapa pelatih militer ke Taiwan.Kehadiran kecil militer AS di Taiwan selalu menjadi rahasia umum tetapi tidak pernah secara resmi dikonfirmasi hingga tahun 2021 ketika Presiden Tsai ing Wen menjadi pemimpin Taiwan pertama yang mengakui bahwa pasukan AS ada di pulau itu, dan telah berada di sana sejak 1979.Peningkatan pasukan AS di Taiwan berisiko memprovokasi tanggapan dari China, karena Beijing telah memperingatkan dengan keras terhadap meningkatnya hubungan AS dengan Taiwan.Tentara Pembebasan Rakyat China baru-baru ini melakukan latihan tembak langsung besar-besaran di sekitar Taiwan. Itu terjadi setelah Ketua DPR AS, Kevin McCarthy, menjamu Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, di California.Beijing menentang hubungan Taiwan yang berkembang dengan AS karena menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya di bawah prinsip Satu China.Taiwan dilaporkan sedang dalam proses membeli ratusan rudal anti kapal Harpoon yang diluncurkan dari AS, mengutip Presiden Dewan Bisnis Taiwan AS, Rupert Hammond Chambers, Bloomberg News melaporkan pada hari Senin bahwa Taiwan siap untuk membeli 400 rudal di bawah kontrak $1,17 miliar yang diumumkan oleh Pentagon pada 7 April.Pada saat itu, Pentagon mengatakan produksi diharapkan selesai pada Maret 2029. Mengomentari laporan berita tersebut, Kementerian Pertahanan Taiwan mengumumkan sebelumnya telah mengungkapkan informasi tentang pembelian tersebut, menambahkan bahwa pihaknya yakin kesepakatan itu akan berjalan sesuai jadwal.Pada tahun 2020 Taipei mengumumkan rencana untuk mendapatkan rudal anti kapal Harpoon berbasis darat buatan Boeing sebagai bagian dari upaya modernisasi militernya.Legislator AS secara tidak sengaja mengakui bahwa "mengontrol pembuatan microchip" adalah alasan di balik obsesi Washington terhadap Taiwan.Menurut laporan itu, Taiwan sebelumnya membeli rudal Harpoon versi peluncuran kapal, tetapi kontrak baru menandai pertama kalinya Taipei akan mendapatkan Mariette berbasis darat bergerak.Kontrak dengan Boeing dilaporkan dikeluarkan oleh Komando Sistem Udara Angkatan Laut AS atas nama Taiwan. Menanggapi laporan tersebut, kementerian luar negeri China mengatakan dengan tegas menentang penjualan senjata AS ke TaiwanHubungan militer AS Taiwan dan penjualan senjata AS ke Taiwan secara serius melanggar prinsip satu China dan komunike bersama China AS yang bebas telah secara serius merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China dan secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.China sangat tidak puas dan dengan tegas menentang hal ini.Beijing memandang Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari China berulang kali memperingatkan Washington terhadap provokasi yang tidak bijaksana dalam hal ini.China sebelumnya telah memperingatkan Washington bahwa menyediakan pulau yang diperintah sendiri itu dengan persenjataan canggih akan melanggar kedaulatan China dan merusak hubungan bilateral China-AS.Beijing telah menegaskan kembali kedaulatannya atas Taiwan, dengan mengatakan tidak ada individu atau kekuatan yang dapat menahan China untuk mencapai tujuan reunifikasi nasional.[IT/r]