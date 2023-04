Australia Menemukan Kapal Perang Dunia II Ditenggelamkan oleh Militer AS dengan Lebih dari 1000 Tawanan Perang

IslamTimes - Warga Australia telah menemukan bangkai kapal SS Montevideo Maru yang ditorpedo oleh kapal selam AS selama Perang Dunia II.

Penemuan ini menutup "salah satu babak paling tragis dalam sejarah maritim Australia," cuit Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marlies di Twitter pada hari Sabtu (23/4).Kapal Jepang, yang membawa sekitar 979 tawanan perang Australia, tenggelam di perairan Filipina pada 1 Juli 1942. Juga, sekitar 20 awak dan penjaga Jepang, bersama dengan 33 pelaut Norwegia, tewas dalam serangan militer AS pada kapal dagang terdaftar yang berlayar melalui Laut Cina Selatan.Selama lebih dari 80 tahun, ratusan keluarga Australia telah menunggu kabar tentang Montevideo Maru.Minggu ini, berkat upaya pencarian yang luar biasa, tempat peristirahatan terakhir kapal tersebut telah ditemukan. pic.twitter.com/NSn3bNjJXm– Richard Marles (@RichardMarlesMP) 21 April 2023Insiden tersebut hingga hari ini merupakan korban jiwa di laut terbesar Australia .SS Montevideo Maru sedang mengangkut tahanan dan warga sipil yang ditangkap setelah jatuhnya Rabaul di Papua Nugini di tempat yang sebelumnya disebut provinsi East New Britain New Guinea, ketika kapal selam Amerika Sturgeon, yang mengintai kapal pada malam hari, menembak empat torpedo di kapal dagang yang menenggelamkannya dalam waktu kurang dari 10 menit. Tiga sekoci yang membawa 102 orang mencapai Filipina.Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berterima kasih kepada mereka yang telah mengambil bagian dalam pencarian, termasuk spesialis survei laut dalam dan anggota angkatan bersenjata Australia, atas upaya luar biasa mereka dalam menemukan sisa-sisa kapal."Akhirnya, tempat peristirahatan jiwa-jiwa yang hilang dari Montevideo Maru telah ditemukan," kata Albanese dalam sebuah pernyataan.“Kami berharap berita hari ini membawa penghiburan bagi orang-orang terkasih yang telah lama menunggu-nunggu.“Upaya luar biasa di balik penemuan ini berbicara tentang kebenaran abadi janji nasional Australia yang serius untuk selalu mengingat dan menghormati mereka yang melayani negara kita. Ini adalah hati dan semangat dari Jangan Kita Lupakan.”Ketua Peringatan Perang Australia, Kim Beazley, yang pamannya Sydney, seorang pendeta gereja, adalah salah satu warga Australia yang berada di kapal itu, mengatakan penemuan "monumental" itu telah memecahkan salah satu misteri Perang Dunia II yang belum terpecahkan.“Penemuan ini terkait dengan tragedi Australia yang sangat besar, baik dari pembantaian di darat maupun hilangnya banyak nyawa di laut,” katanya, seraya menambahkan, “Ini adalah momen monumental dalam sejarah dan bagi keluarga yang menderita dan berduka atas apa yang terjadi pada orang yang mereka cintai di kapal naas ini.”Beazley, mantan pemimpin Partai Buruh dan mantan Duta Besar untuk Amerika Serikat, mengatakan penemuan kapal karam memiliki efek penyembuhan.“Menemukan lokasi kehilangan paling dahsyat di laut Australia dan akan membantu memulihkan memori kolektif Australia dari generasi ke generasi,” kata Beazley. "Ini telah memecahkan misteri Perang Dunia II dan sejarah keluarga saya."Silentworld Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang memimpin pencarian dengan bantuan dari pemerintah Filipina, mengatakan bangkai kapal itu adalah kuburan perang dan tidak akan diganggu, sisa-sisa manusia atau artefak tidak akan dipindahkan.Bangkai kapal itu ditemukan 110km barat laut Luzon, Filipina, pada kedalaman sekitar 4000 meter, sedikit lebih dalam dari kedalaman bangkai kapal Titanic di lepas pantai Newfoundland, Kanada.Kapal karam itu ditemukan oleh perusahaan survei laut dalam Belanda setelah 12 hari mencari menggunakan AUV.[IT/r]