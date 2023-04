Jajak Pendapat: Kebanyakan Orang Amerika Tidak Menginginkan Trump di Gedung Putih

IslamTimes - Sebuah jajak pendapat baru menemukan kebanyakan orang Amerika tidak ingin mantan Presiden AS Donald Trump mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2024.

Tujuh puluh persen orang Amerika, termasuk 44 persen dari Partai Republik, tidak ingin mantan Presiden AS Donald Trump mencalonkan diri di Gedung Putih pada tahun 2024, sebuah jajak pendapat baru menunjukkan.Jajak pendapat baru, yang dilakukan oleh Associated Press bekerja sama dengan pusat penelitian NORC Universitas Chicago, juga menemukan bahwa 93 persen Demokrat dan 63 persen independen tidak ingin Trump mencalonkan diri dalam pemilihan presiden AS 2024.Hasil survei AP-NORC, yang diterbitkan pada hari Kamis (20/4), menunjukkan bahwa Trump memiliki keunggulan yang signifikan dalam pemilihan pendahuluan GOP hipotetis atas saingan potensialnya, Gubernur Florida Ron DeSantis (Rep).Namun, DeSantis belum mengumumkan secara resmi keputusannya untuk ikut pencalonan.Sementara itu, kandidat GOP lainnya saat ini atau calon, seperti mantan Wakil Presiden Mike Pence, juga jauh di belakang Trump, menurut sebuah survei tentang masalah tersebut.Jajak pendapat AP-NORC menemukan bahwa Trump memiliki peringkat popularitas bersih tertinggi di antara semua kandidat GOP potensial yang termasuk dalam survei.Sementara itu, jajak pendapat menemukan bahwa Presiden AS Joe Biden memiliki tingkat penilaian tertinggi sebagai yang paling disukai dari semua kandidat Demokrat yang termasuk dalam survei.Juga, jajak pendapat AP-NORC menemukan bahwa mayoritas orang Amerika percaya Trump melanggar hukum dalam upayanya yang diduga mengganggu penghitungan suara dalam pemilu Georgia 2020.Lebih dari 40 persen responden dalam survei tersebut mengatakan dugaan tindakan mantan presiden yang saat ini menjadi inti dari beberapa penyelidikan lainnya adalah ilegal.Trump, yang ditangkap awal bulan ini, menghadapi 34 tuduhan kriminal.Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump "berulang kali dan secara curang memalsukan catatan bisnis New York untuk menyembunyikan tindakan kriminal yang menyembunyikan informasi yang merusak dari masyarakat pemilih selama pemilihan presiden 2016."Trump, yang membantah melakukan kesalahan, menggambarkan tuduhan itu sebagai penganiayaan politik dan campur tangan pemilu di tingkat tertinggi.[IT/r]