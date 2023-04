AS akan Melatih Pasukan Ukraina dengan Tank Abrams

Islam Times - Amerika Serikat akan melatih pasukan Ukraina tentang cara menggunakan dan memelihara tank Abrams dalam beberapa minggu mendatang, dalam upaya mempercepat penggunaannya di medan perang, kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Jumat.

Keputusan tersebut diambil saat para pemimpin pertahanan dari seluruh Eropa dan dunia bertemu di Pangkalan Udara Ramstein, dalam upaya mengoordinasikan pengiriman senjata dan peralatan lainnya ke Ukraina.Menurut para pejabat, 31 tank akan tiba di Area Pelatihan Grafenwoehr di Jerman pada akhir Mei, dan pasukan akan mulai berlatih beberapa minggu kemudian. Para pejabat mengatakan pelatihan pasukan akan berlangsung sekitar 10 minggu. Tank pelatihan tidak akan diberikan ke Ukraina untuk digunakan dalam perang melawan Rusia. Sebagai gantinya, 31 tank tempur M1A1 sedang diperbaharui di Amerika Serikat, dan akan dikirim ke garis depan ketika sudah siap.Jerman, sementara itu, telah menandatangani nota kesepahaman dengan Polandia dan Ukraina untuk mendirikan pusat pemeliharaan armada tank Leopard 2 Kyiv di Polandia, dekat perbatasan Ukraina. Menteri pertahanan Jerman, Boris Pistorius, mengatakan kepada wartawan bahwa dia memperkirakan hub tersebut akan menelan biaya 150-200 juta euro ($165-220 juta) per tahun, yang “akan kami bagi secara adil, seperti yang lainnya.” Dia mengatakan dia mengharapkan hub akan mulai bekerja sekitar akhir bulan depan.Pengumuman itu dikeluarkan saat para menteri dan perwakilan dari sekitar 50 negara berkumpul untuk pertemuan yang dipimpin A.S. dari apa yang disebut Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina.Austin, berbicara kepada wartawan di akhir pertemuan, mengatakan pengiriman tank pelatihan dalam beberapa minggu ke depan merupakan “kemajuan besar.” Dia menambahkan, “Saya yakin peralatan ini – dan pelatihan yang menyertainya – akan menempatkan pasukan Ukraina pada posisi untuk terus berhasil di medan perang."Tujuan AS adalah agar pasukan Ukraina dilatih pada saat tank Abrams yang diperbarui siap sehingga mereka dapat segera bergerak untuk berperang. Tank sedang dipasang kembali untuk memenuhi kebutuhan Ukraina.Jenderal Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan A.S., menambahkan bahwa dia yakin tank Amerika akan sangat efektif di medan perang. “Saya pikir tank M1 akan membuat perbedaan,” katanya.Menurut para pejabat, sekitar 250 tentara Ukraina akan dilatih – beberapa di antaranya belajar mengoperasikan tank dan yang lainnya belajar memperbaiki dan merawatnya. Pelatihan tambahan tentang cara bertempur dan bermanuver dengan tank juga dapat diberikan setelah 10 minggu pertama.Sejauh ini, AS telah melatih 8.800 tentara Ukraina yang telah kembali ke medan perang, dan tambahan sekitar 2.500 sedang dalam pelatihan sekarang. Pelatihan mereka mencakup semua, mulai dari instruksi senjata dasar hingga cara melakukan operasi tempur dan memelihara serta memperbaiki peralatan.Dalam komentar lain, Austin menepis pertanyaan tentang penyediaan jet tempur ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa AS memberikan kemampuan pertahanan udara berbasis darat kepada Ukraina, yang menurutnya paling dibutuhkan.Pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan pada bulan Januari bahwa mereka akan mengirim tank Abrams ke Ukraina – setelah berbulan-bulan bersikeras bahwa tank itu terlalu rumit dan terlalu sulit untuk dirawat dan diperbaiki. Keputusan tersebut merupakan bagian dari manuver politik lebih luas yang membuka pintu bagi Jerman untuk mengumumkan akan mengirim tank Leopard 2 ke Ukraina dan memungkinkan Polandia dan sekutu lainnya untuk melakukan hal yang sama.Di bawah tekanan kuat dari Ukraina dan lainnya untuk memasukkan tank ke Ukraina lebih cepat, pemerintahan Biden mengatakan bulan lalu bahwa mereka akan mempercepat pengiriman tank Abrams ke Ukraina, memilih untuk mengirim model lama yang diperbarui yang dapat siap lebih cepat. Tujuannya adalah untuk membawa pembangkit tenaga tempur seberat 70 ton ke zona perang pada musim gugur.[IT/AR]