Harian AS: Barat Berjuang untuk Memasok Senjata yang Cukup ke Ukraina

IslamTimes - AS dan sponsor Barat lainnya dari pemerintah Ukraina belum mengirimkan tank yang cukup, amunisi artileri dan pasokan lain yang dibutuhkan angkatan bersenjata negara itu untuk serangan musim semi yang diharapkan terhadap Rusia, sebuah laporan telah mengungkapkan mengutip file Pentagon yang bocor.

Perencana militer AS memperkirakan bahwa Kiev akan membutuhkan 253 tank untuk serangan yang akan datang, tetapi hanya 200 yang telah dikumpulkan pada akhir Februari, The New York Times melaporkan pada hari Jumat, mencatat bahwa 140 di antaranya adalah desain Soviet dan hanya 60 tank buatan Barat disampaikan pada akhir April.Lebih lanjut menggarisbawahi sejauh mana Barat berjuang untuk memenuhi janjinya untuk memasok Kiev dengan tank yang cukup, sistem pertahanan udara, jet tempur dan senjata lainnya, laporan itu juga menekankan bahwa tiga brigade Ukraina yang bersiap untuk serangan yang diantisipasi dimana memerlukan lusin tank masing-masing” pada 28 Februari.AS dilaporkan telah mempercepat pengiriman 31 tank tempur utama M1 Abrams yang dijanjikan ke Ukraina, meskipun mereka tidak akan siap untuk dikirim sebelum akhir tahun ini. Sementara hampir selusin tank Challenger 2 Inggris telah tiba, sebagian besar tank Leopard buatan Jerman masih dalam proses perbaikan.Menurut laporan itu, pasokan peluru artileri 155 milimeter Kiev juga turun menjadi 9.800 pada 1 Maret, tetapi AS mengirimkan 30.000 lagi selama 12 hari berikutnya.Pada titik ini, harian mencatat, selera Ukraina untuk amunisi artileri “pada dasarnya tidak terbatas” sementara industri senjata di Uni Eropa dan AS akan “membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memenuhi permintaan.”Laporan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa Washington hanya “menawarkan” untuk memasok Ukraina dengan Ground Launched Small Diameter Bombs (GLSDB), yang memiliki jangkauan sekitar 140 km, mencatat bahwa “mereka harus dibangun terlebih dahulu, dan produksi bahkan batch kecil pun dapat dilakukan dalam beberapa bulan."Ini sementara ada laporan GLSDB sudah digunakan – dan dicegat oleh pertahanan udara Rusia.Pentagon, sementara itu, tidak pernah secara resmi mengonfirmasi keaslian slide pengarahan rahasia yang muncul di media sosial awal bulan ini. Pada pengarahan Gedung Putih 10 April, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa dokumen itu "tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik" dan "tidak ada urusan" "di halaman depan surat kabar atau di televisi."[IT/r]