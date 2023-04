AS Berusaha untuk Menjual Lebih Banyak Senjata dengan Memicu 'Iranofobia' dan Perselisihan Regional

Islam Times - Iran telah menolak pernyataan bermusuhan dari menteri luar negeri AS terhadap program militernya, mengatakan kekuatan pertahanan negara itu hanya dimaksudkan untuk tujuan pencegahan dan pertahanan dan tidak melawan negara mana pun.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan dalam siaran pers pada hari Kamis bahwa AS "berkomitmen kuat untuk mengganggu kegiatan pengadaan militer Iran," menambahkan bahwa Washington menunjuk entitas dari Iran dan China untuk apa yang disebutnya keterlibatan dalam perilaku destabilisasi.Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (23/4), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani menolak "komentar provokatif" itu, dengan alasan bahwa itu dibuat dengan tujuan tunggal untuk memasarkan amunisi buatan AS melalui "proyek Iranofobia yang gagal dan menciptakan perpecahan di antara negara-negara kawasan. ”“Berbeda dengan pernyataan yang keliru dari menteri luar negeri rezim AS, Republik Islam Iran selalu menekankan pada dialog, kolaborasi, dan kerja sama regional untuk memastikan keamanan dan kepentingan bersama negara-negara kawasan tanpa campur tangan asing,” dia berkataKan'ani mencatat bahwa "perkembangan positif dan progresif" di kawasan Asia Barat mencerminkan penerapan kebijakan semacam itu oleh Iran.“Program militer Iran semata-mata memiliki aspek pertahanan dan pencegahan, dan tidak melawan negara mana pun yang tidak mempertimbangkan agresi terhadap negara tersebut.”Kan'ani juga mengatakan bahwa tindakan AS yang ceroboh dan salah telah menjadi akar penyebab ketidakstabilan dan perang regional selama beberapa dekade.Juru bicara itu menyarankan pemerintah AS untuk menghentikan "posisinya yang salah, campur tangan dan tidak bertanggung jawab pada masalah domestik negara-negara kawasan, dan membiarkan proses pertumbuhan stabilitas dan ketenangan berjalan melalui kerja sama dan keterlibatan negara-negara kawasan."Pakar dan insinyur militer Iran dalam beberapa tahun terakhir telah membuat terobosan luar biasa dalam pembuatan berbagai peralatan dalam negeri, membuat angkatan bersenjata mandiri.Pejabat Iran telah berulang kali menggarisbawahi bahwa negara itu tidak akan ragu untuk memperkuat kemampuan militernya, termasuk kekuatan misilnya, yang sepenuhnya dimaksudkan untuk pertahanan, dan bahwa kemampuan pertahanan Iran tidak akan pernah terbuka untuk negosiasi.Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei telah berulang kali menyerukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pertahanan Iran, mencela musuh karena mempertanyakan program rudal negara itu.[IT/r]