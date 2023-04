Diplomat Top UE Menyerukan Patroli Angkatan Laut Eropa di Selat Taiwan di Tengah Ketegangan

IslamTimes - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa telah menyerukan patroli maritim di sepanjang Selat Taiwan sangat kontras dengan pengumuman Prancis yang menentang UE terjebak dalam eskalasi ketegangan antara China dan Amerika Serikat.

Dalam sebuah opini yang diterbitkan di French Weekly pada hari Minggu (23/4), Josep Borrell menulis bahwa kapal perang blok tersebut harus berpatroli di Selat Taiwan untuk menunjukkan komitmen.Sehubungan dengan kehadiran UE di Selat Taiwan, Borrell bersikeras bahwa orang Eropa harus "betul-betul hadir dalam masalah ini", mencatat bahwa perkembangan sehubungan dengan krisis AS-China di wilayah tersebut menyangkut benua Eropa "secara ekonomi, komersial, dan teknologi".Opini Borrell mengulangi pernyataannya baru-baru ini pada hari Selasa (11/4) di sebuah debat tentang China yang diadakan di Parlemen Eropa."Taiwan jelas merupakan bagian dari perimeter geostrategis kami untuk menjamin perdamaian," kata Borrell dalam debat tersebut. “Bukan hanya karena alasan moral tindakan terhadap Taiwan harus ditolak. Itu juga karena, dalam istilah ekonomi, sangat serius bagi kami, karena Taiwan memiliki peran strategis dalam produksi semikonduktor tercanggih," dia berkata.Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang mengunjungi China awal bulan ini, menegaskan kembali sikap Paris terhadap Taiwan, dengan mengatakan "Prancis mendukung status quo di Taiwan" dan "resolusi damai untuk situasi tersebut."Namun, dia memang menimbulkan kontroversi dengan menambahkan bahwa Istana Elysee bukanlah pengikut kebijakan luar negeri AS terkait China.Menjadi sekutu AS tidak berarti menjadi negara "pengikut" AS, tegas Macron.“Jika ketegangan antara dua negara adidaya memanas… kita tidak akan punya waktu atau sumber daya untuk membiayai otonomi strategis kita dan kita akan menjadi pengikut,” dia memperingatkan, mendesak sesama pemimpin Eropa untuk menjadi mandiri.Macron berkata dalam sebuah wawancara, “Pertanyaan yang perlu kita jawab, sebagai orang Eropa, adalah sebagai berikut: apakah kepentingan kita untuk mempercepat (krisis) di Taiwan? TIDAK."Pernyataan Macron, bagaimanapun, memicu kontroversi di antara jajaran serikat pekerja 27 negara.Pernyataan itu dipandang sebagai upaya UE untuk mencari kemerdekaan dari AS dan menciptakan kekuatan militer otonomnya sendiri.Beberapa pemimpin UE menunjukkan skeptisisme tentang memutuskan hubungan mereka dengan AS dan beralih ke China.Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengklaim bahwa orang Eropa berpotensi membuat kesalahan bersejarah dengan mencari hubungan yang lebih besar dengan China."Secara sepintas mereka melihat ke China untuk dapat menjual lebih banyak produk UE di sana dengan biaya geopolitik yang besar, membuat kita lebih bergantung pada China dan tidak berkurang," kata Morawiecki pada hari Kamis saat berkunjung ke Washington."Anda tidak dapat melindungi Ukraina hari ini dan besok dengan mengatakan Taiwan bukan urusan Anda," katanya, mengutip Macron tanpa menyebutkan namanya. "Saya pikir, amit-amit, jika Ukraina jatuh, jika Ukraina ditaklukkan, keesokan harinya China dapat menyerang - dapat menyerang - Taiwan."Beijing menentang melihat intervensi militer asing di sekitar China, dan sehubungan dengan China Taipei, Beijing memandang Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China.China tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk memulihkan kedaulatannya atas pulau itu jika upaya diplomatik gagal.[IT/r]