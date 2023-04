Negara-negara UE Mengimpor Minyak Iran Meskipun Ada Sanksi AS

IslamTimes - Tiga negara Uni Eropa (UE) mengimpor minyak dari Iran pada tahun 2022 meskipun ada sanksi AS yang menjatuhkan hukuman kepada pemerintah dan entitas yang terlibat dalam perdagangan energi dengan Iran.

Angka-angka oleh badan statistik UE Eurostat yang diliput dalam laporan hari Minggu (23/4) oleh kantor berita IRNA menunjukkan bahwa impor minyak mentah blok itu dari Iran telah mencapai 4.181 metrik ton (mt) tahun lalu.Importir UE untuk pengiriman minyak Iran adalah Rumania, Polandia dan Bulgaria, menurut angka Eurostat yang menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 mt pengiriman berakhir di Rumania.Angka tersebut menunjukkan bahwa Bulgaria adalah negara UE terbaru yang memulai impor minyak dari Iran sejak 2018 ketika Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Tehran.Bulgaria menerima pengiriman 168 mt minyak dari Iran pada bulan Desember dan melanjutkan impor pada bulan Januari tahun ini dengan menerima pengiriman 83 mt.IRNA mengatakan dalam laporannya bahwa impor minyak Iran oleh UE, meskipun jumlahnya sangat kecil, adalah tanda bahwa negara-negara Eropa cenderung mengabaikan sanksi AS terhadap Iran di tengah krisis di pasar energi global yang diperburuk oleh perang di Ukraina.Laporan tersebut mengatakan fakta bahwa sebuah badan UE telah menyebutkan impor minyak Iran dalam angka resminya menunjukkan bahwa blok tersebut ingin menandakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan AS yang mempertahankan sanksi terhadap Iran.Washington memberlakukan sanksi terhadap Iran pada awal 2018 setelah mantan pemerintahan AS memutuskan untuk secara sepihak menarik diri dari kesepakatan internasional tentang program nuklir Iran.[IT/r]