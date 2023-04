Rusia Mengatakan 'Tidak Akan Memaafkan' AS setelah Washington Menolak Visa Masuk Jurnalis Rusia

IslamTimes - Rusia mengecam keras Amerika Serikat karena menolak mengeluarkan visa masuk bagi jurnalis yang dimaksudkan untuk menemani Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam kunjungan ke markas besar PBB di New York.

"Kami tidak akan lupa, kami tidak akan memaafkan ini," kata Lavrov pada hari Minggu (23/4) ketika dia bersiap untuk memimpin pertemuan Dewan Keamanan PBB setelah negaranya menjadi presiden dewan pada bulan April.Lavrov mencela penolakan AS untuk mengeluarkan visa kepada jurnalis Rusia sebagai "bodoh", dengan mengatakan, "Negara yang menyebut dirinya yang terkuat, terpintar, paling bebas, dan paling adil, ketakutan." Dia menambahkan bahwa ini "menunjukkan nilai jaminan serius mereka (Amerika) atas kebebasan berbicara."Kepresidenan Dewan Keamanan bergilir menurut abjad di antara 15 negara anggotanya dan Rusia telah menjabat sebagai presiden bergilir dewan tersebut selama sebulan.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova juga mengatakan penolakan visa AS adalah manipulasi terang-terangan terhadap masalah kebebasan berbicara dan hak jurnalis.Misi PBB Rusia, pada bagiannya, bergabung dengan Lavrov dalam mengutuk Washington, dengan mengatakan di Twitter bahwa "Amerika Serikat kembali melanggar kewajibannya" di bawah perjanjian markas besar PBB dengan menolak visa untuk jurnalis Rusia.Amerika Serikat kembali melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian UNHQ, setelah menolak penerbitan🇺🇸 visa untuk 🇷🇺jurnalis yang seharusnya menemani FM #Lavrov dalam kunjungannya ke NY. Ini adalah manifestasi lain dari pengabaian hukum internasional oleh AS.https://t.co/qP2spFkSpB pic.twitter.com/hptUIhkChX— Rusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (@RussiaUN) 23 April 2023Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov memperingatkan lebih banyak langkah pembalasan sebagai tanggapan atas tindakan Washington."Kami akan menemukan format untuk menanggapi hal ini agar Amerika ingat sejak lama bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan," kata Ryabkov seperti dikutip kantor berita Rusia."Orang Amerika melakukan trik lain yang keterlaluan dan sama sekali tidak dapat diterima dalam persiapan untuk partisipasi Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov dalam peristiwa keluarnya presiden Rusia dari Dewan Keamanan PBB. Sekelompok jurnalis Rusia yang akan menemani Lavrov dalam perjalanan ini tidak mengeluarkan visa sampai saat-saat terakhir. Orang Amerika berpura-pura bekerja dan solusi akan segera ditemukan," katanya kepada wartawan.RIA Novosti juga mengutip sumber diplomatik yang mengatakan bahwa, setelah insiden tersebut, "wartawan Amerika akan mengalami semua ketidaknyamanan dan ketidakenakan."Departemen Luar Negeri AS, bagaimanapun, mengklaim bahwa perkembangan itu berkaitan dengan, apa yang disebutnya, pembatasan Rusia terhadap staf kedutaan AS di Moskow.Mengajukan aplikasi visa Rusia sedini mungkin "sangat penting karena tindakan Rusia yang tidak beralasan terhadap Kedutaan Besar kami di Rusia, termasuk pemutusan paksa staf nasional lokal dan negara ketiga, telah sangat membatasi staf kami dan oleh karena itu kapasitas kami untuk memproses visa," sebuah kata juru bicara departemen itu.[IT/r]