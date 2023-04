Badan UE: Polusi Udara Membunuh 1.200 Anak dalam Setahun

IslamTimes - Polusi udara masih menyebabkan lebih dari 1.200 kematian dini dalam setahun di bawah 18 tahun di seluruh Eropa dan meningkatkan risiko penyakit kronis di kemudian hari, kata badan lingkungan Uni Eropa, Senin (24/4).

Meskipun perbaikan baru-baru ini, "tingkat polutan udara utama di banyak negara Eropa tetap keras kepala di atas pedoman Organisasi Kesehatan Dunia" [WHO], khususnya di Eropa tengah-timur dan Italia, kata Badan Lingkungan Eropa [EEA] setelah studi di lebih dari 30 negara, termasuk 27 anggota Uni Eropa.Laporan itu tidak mencakup negara-negara industri utama Rusia, Ukraina, dan Inggris, yang menunjukkan bahwa jumlah kematian keseluruhan di benua itu bisa lebih tinggi.EEA mengumumkan November lalu bahwa 238.000 orang meninggal sebelum waktunya karena polusi udara pada tahun 2020 di UE, ditambah Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Swiss, dan Turki."Polusi udara menyebabkan lebih dari 1.200 kematian dini per tahun pada orang di bawah usia 18 tahun di Eropa dan secara signifikan meningkatkan risiko penyakit di kemudian hari," kata badan tersebut.Studi tersebut adalah yang pertama dari lembaga tersebut yang berfokus secara khusus pada anak-anak."Meskipun jumlah kematian dini pada kelompok usia ini relatif rendah dibandingkan total populasi Eropa yang diperkirakan oleh EEA setiap tahun, kematian di awal kehidupan menunjukkan hilangnya potensi masa depan dan datang dengan beban penyakit kronis yang signifikan, baik di masa kanak-kanak dan di kemudian hari," kata agensi itu.Ini mendesak pihak berwenang untuk fokus pada peningkatan kualitas udara di sekitar sekolah dan pembibitan serta fasilitas olahraga dan pusat transportasi massal.“Setelah lahir, polusi udara ambien meningkatkan risiko beberapa masalah kesehatan, termasuk asma, penurunan fungsi paru-paru, infeksi saluran pernapasan, dan alergi,” catat laporan tersebut.Kualitas udara yang buruk juga dapat "memperburuk kondisi kronis seperti asma, yang menimpa sembilan persen anak-anak dan remaja di Eropa, serta meningkatkan risiko beberapa penyakit kronis di masa dewasa."Pada tahun 2021, 95 persen penduduk perkotaan terpapar udara yang tidak memenuhi rekomendasi WHO, menurut angka yang dirilis Senin.EEA tahun lalu menggarisbawahi bahwa UE berada di jalur yang tepat untuk memenuhi targetnya mengurangi kematian dini sebesar 50 persen pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2005.Pada awal 1990-an, partikel halus menyebabkan hampir satu juta kematian dini per tahun di 27 negara Uni Eropa. Itu turun menjadi 431.000 pada tahun 2005.Situasi di Eropa terlihat lebih baik daripada sebagian besar planet ini, kata WHO, yang menyalahkan polusi udara atas tujuh juta kematian secara global setiap tahun, hampir sama banyaknya dengan merokok atau pola makan yang buruk.Beberapa ratus ribu kematian menyangkut anak-anak di bawah 15 tahun.Butuh waktu hingga September 2021 untuk mencapai kesepakatan untuk memperketat batas yang ditetapkan untuk polutan utama pada tahun 2005.Di Thailand saja, di mana asap beracun mencekik beberapa bagian negara itu, pejabat kesehatan mengatakan pekan lalu bahwa 2,4 juta orang mencari perawatan di rumah sakit untuk masalah medis terkait polusi udara sejak awal tahun.Partikulat halus, terutama dari mobil dan truk, yang dapat menembus jauh ke dalam paru-paru, dianggap sebagai polutan udara terburuk, diikuti oleh nitrogen dioksida dan ozon.[IT/r]