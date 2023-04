Seymour Hersh: Gedung Putih "Terputus" dari Intelijen

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden tampaknya tidak tertarik dengan analisis rumit dari komunitas intelijen, termasuk informasi tentang sabotase Nord Stream, kata jurnalis investigasi Amerika Seymour Hersh.

“Ada orang [di badan intelijen AS] yang melakukan analisis dan menulis studi kebijakan luar negeri yang rumit. Ini adalah permainan intelektual, ”katanya kepada Afshin Rattansi di Going Underground, yang ditayangkan RT pada hari Senin (24/4).“Banyak dari mereka merasa terisolasi, karena tidak ada tanda bahwa Gedung Putih sangat tertarik dengan perkiraan intelijen nasional jangka panjang. Dan mereka tentu tidak menginginkannya, ”tambahnya.Hersh melaporkan awal tahun ini bahwa Nord Stream, yang memasok minyak dari Rusia ke Jerman, telah disabotase dalam operasi gabungan AS-Norwegia yang diperintahkan oleh Joe Biden September lalu. Kedua negara menyangkal tuduhan itu.“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan cerita jalur pipa. Saya tidak tahu apakah itu akan keluar, karena pemerintah ini tidak akan pernah menyelidikinya, setidaknya dengan cara yang jujur,” kata Hersh dalam wawancara yang ditayangkan di RT, Senin (24/4).Menggambarkan "keterputusan" yang tampak antara Gedung Putih dan komunitas intelijen AS, jurnalis veteran itu mengatakan beberapa analis profesional "tidak melihat Biden sebagai pembaca setia pekerjaan mereka."Dia membandingkan sikap Biden dengan sikap presiden AS lainnya, Ronald Reagan, yang digambarkan sebagai "tidak banyak membaca" laporan intelijen terperinci, yang "jarang sampai ke mejanya", menurut satu laporan.Menurut sebuah anekdot yang diingat oleh Hersh, orang-orang di CIA menyadari bahwa Reagan tidak membaca laporan harian yang disiapkan untuknya oleh agensi tersebut.“Colin Powell… menemukan cara untuk melakukannya. Dia akan merekamnya ke dalam video, dan kemudian menyambungkan video itu untuk ditonton Reagan,” tambah jurnalis itu.Powell menjabat sebagai penasihat keamanan nasional dalam pemerintahan Reagan. Preferensi presiden untuk visual daripada teks dilaporkan oleh banyak sumber. Namun, CIA telah menepis anggapan penolakan Reagan terhadap materi tertulisnya sebagai mitos.[IT/r]