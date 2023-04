Biden Dikecam Karena Penutupan "Empat Kedutaan" Sejak Menjabat

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mendapat kecaman di dalam negeri karena mengevakuasi "empat kedutaan" sejak dia menjabat kurang dari tiga tahun lalu.

Mary Miller, seorang perwakilan Partai Republik Illinois, mengecam presiden petahana pada hari Minggu (23/4) karena diplomasi pemerintahannya yang tidak bijaksana."Joe Biden harus mengevakuasi EMPAT kedutaan dalam waktu kurang dari 3 tahun," tulis Miller dalam tweet yang menjadi viral, mengecam media Amerika karena mengatakan Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken adalah "ahli dan orang dewasa yang bertanggung jawab.""Dunia telah dikritik sejak bencana mereka di Afghanistan. Berdoa untuk negara kita & 16.000 orang Amerika yang ditinggalkan Biden di Sudan," dia buru-buru menambahkan.Tweet Miller muncul setelah AS menangguhkan operasi di kedutaannya di Sudan pada hari Sabtu di tengah pertempuran sengit antara tentara negara itu dan Pasukan Dukungan Cepat [RSF] paramiliter saingannya, yang telah menjerumuskan negara itu ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.Militer AS mengevakuasi hampir 70 karyawan Amerika yang tersisa dari kedutaan di Khartoum pada hari Minggu dengan menerbangkan mereka dari zona pendaratan di Khartoum. Mereka dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan di Ethiopia, menurut laporan.Pejabat AS mengatakan ribuan orang Amerika tetap terdampar di Sudan karena terlalu berbahaya untuk melakukan evakuasi yang lebih luas.Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Manajemen John Bass mengatakan pada hari Sabtu (22/4) bahwa menutup sementara kedutaan di Sudan adalah "satu-satunya pilihan yang benar-benar layak bagi kami dalam kasus ini," menurut CNN.AS telah menangguhkan operasi diplomatik di Afghanistan setelah penarikannya yang kacau dari negara itu pada Agustus 2021, lebih dari dua dekade setelah menginvasi negara Asia Selatan dengan dalih melenyapkan al-Qaeda dan Taliban.Pemerintahan Biden juga memerintahkan penutupan kedutaan AS di Ukraina selama tiga bulan setelah Rusia meluncurkan kampanye militer di sana tahun lalu.Pemerintah AS juga menangguhkan operasi diplomatiknya di Belarusia, sekutu dekat Rusia, dengan alasan "masalah keamanan dan keselamatan yang berasal dari serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan."[IT/r]Menggemakan pernyataan Miller pada hari Sabtu, Senator Republik Lindsey Graham mengatakan kepada State of the Union CNN bahwa dia "khawatir" tentang orang Amerika yang masih berada di Sudan. Diperkirakan ada 16.000 orang Amerika yang saat ini ditempatkan di negara Afrika Timur Laut itu."Ada ribuan orang di tengah perang saudara," kata Graham ketika ditanya pendapatnya tentang Biden yang menangani situasi tersebut."Dan apakah kita terlambat untuk menyuruh mereka pergi? Bisakah Anda melihat ini datang? Pertanyaan-pertanyaan itu akan ditanyakan dan dijawab nanti. Jika saya orang Amerika di Sudan, saya akan berlindung di tempat. Mudah-mudahan, kita dapat menemukan cara untuk mengakhiri pertempuran, mendapatkan bantuan kemanusiaan, dan mengeluarkan orang-orang kami."Namun, Christopher Maier, Asisten Sekretaris Perang untuk Operasi Khusus dan Konflik Intensitas Rendah, mengatakan pada hari Minggu bahwa akan ada langkah-langkah untuk membantu orang Amerika yang mungkin ingin meninggalkan Sudan."Dalam beberapa hari mendatang, kami akan terus bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri AS untuk membantu warga Amerika yang mungkin ingin meninggalkan Sudan," katanya.Konflik yang sedang berlangsung di Sudan adalah antara pasukan yang dipimpin oleh dua pemimpin dewan penguasa negara yang sebelumnya bersekutu.Ratusan orang telah tewas dan ribuan lainnya terluka sejak bentrokan mematikan pecah pada pertengahan April antara pasukan yang setia kepada panglima militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat [RSF], yang dipimpin oleh Mohammed Hamdan Daglo.