Jajak Pendapat: Kebanyakan Orang Amerika Ingin Beralih Dari Biden dan Trump

IslamTimes - Mayoritas orang Amerika tidak ingin Joe Biden atau Donald Trump mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024, menurut sebuah jajak pendapat baru-baru ini. Separuh dari responden yang percaya bahwa presiden petahana tidak boleh mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua menyebut usianya yang sudah lanjut sebagai alasan "utama".

NBC News membagikan hasil survei pada hari Minggu (23/4) yang dilakukan di antara 1.000 orang dari 14 hingga 18 April.Dari mereka yang ditanyai, 70% mengatakan mereka tidak ingin Biden mencalonkan diri selama empat tahun lagi di Oval Office. Angka itu turun menjadi 51% untuk pemilih Partai Demokrat.Di antara mereka yang disurvei, 60%, termasuk sepertiga dari Partai Republik, mengatakan mereka menentang Trump mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.Menjelaskan preferensi mereka, sekitar separuh responden yang tidak ingin Biden mencalonkan diri berpendapat bahwa usia presiden saat ini adalah alasan “utama”.NBC mengutip seorang responden Demokrat yang menyatakan bahwa "presiden perlu mencerminkan kelompok usia di negara ini", dan bahwa baik Biden maupun Trump "harus pensiun".Berusia 80 tahun, Biden sudah menjadi kepala negara tertua dalam sejarah AS. Dia akan berusia 82 tahun pada hari pemilihan tahun 2024, dan 86 tahun pada akhir masa jabatan kedua hipotetis.Trump, yang menjabat sebagai presiden dari 2017 hingga 2021, saat ini berusia 76 tahun.Namun, jajak pendapat menggambarkan bahwa sebagian besar pendukung Demokrat dan Republik masing-masing tampak setia kepada Biden dan Trump, terlepas dari kesalahan yang mereka rasakan.Di antara mereka yang ditanyai, 88% Demokrat mengatakan mereka pasti atau mungkin akan memilih petahana, jika dia mencalonkan diri pada 2024.Di kubu Republik, dua pertiga pemilih utama mengatakan mereka berdiri di belakang Trump terlepas dari tuduhan kriminal yang dia hadapi. Menurut survei, 68% dari Partai Republik percaya penyelidikan atas dugaan kesalahan presiden AS ke-45 itu bermotivasi politik.Dengan sentimen seperti itu yang lazim di kalangan pemilih GOP, Trump tampak nyaman di depan pesaing lain untuk nominasi Partai Republik, klaim NBC News.Temuan ini tampaknya sesuai dengan survei serupa yang dilakukan oleh Associated Press antara 13 dan 17 April.Jajak pendapat itu menyatakan bahwa kurang dari 50% Demokrat menginginkan Biden mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Sentimen ini sangat lazim di kalangan demografi muda, survei menunjukkan.[IT/r]