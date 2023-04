Politico: Biden Bersiap untuk Kegagalan Ukraina

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden "diam-diam mempersiapkan kemungkinan" bahwa serangan Ukraina yang banyak digembar-gemborkan tidak memberikan "kemenangan total" yang diinginkan Kiev, Politico melaporkan pada hari Senin (24/4), mengutip beberapa pejabat anonim.

Sementara dukungan publik pemerintah AS untuk Ukraina "tak tergoyahkan", para pejabat telah menyatakan ketakutan secara pribadi bahwa Gedung Putih dapat terjebak dalam baku tembak kritik jika serangan itu tidak sesuai harapan, kata outlet itu. Para 'elang' akan mengklaim AS dan sekutunya tidak memberi Ukraina cukup senjata dan amunisi, sementara 'merpati' akan melihatnya sebagai bukti bahwa Kiev tidak dapat menang.“Jika Ukraina tidak dapat menang secara dramatis di medan perang, pertanyaan yang pasti muncul adalah apakah sudah waktunya untuk menghentikan pertempuran yang dinegosiasikan,” Richard Haass, presiden Dewan Hubungan Luar Negeri, mengatakan kepada Politico. “Itu mahal, kami kehabisan amunisi, kami memiliki kemungkinan lain di seluruh dunia untuk dipersiapkan.”Seorang pejabat, yang meminta namanya dirahasiakan, mengatakan AS telah "melontarkan" senjata dan peralatan ke Ukraina dan "hampir menyelesaikan" semua yang diminta Kiev. Namun di balik pintu tertutup, AS “khawatir tentang apa yang dapat dicapai Ukraina.”Militer AS yakin konflik tersebut telah macet dalam perang parit, dengan tidak ada pihak yang dapat maju sangat jauh atau sangat cepat. Politico awalnya melaporkan bahwa Ukraina telah menderita 100.000 tentara tewas, tetapi kemudian mengubahnya untuk merujuk pada total korban, termasuk yang terluka. Outlet itu juga mencatat bahwa pasukan Kiev telah memiliki "amunisi dan persenjataan dalam jumlah yang bersejarah," dan bahwa "bahkan hasil luar biasa dari Barat" tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.Pentagon sekarang meragukan bahwa Ukraina dapat mencapai tujuannya untuk mencapai Krimea, meskipun militer AS masih berharap dapat “menghambat” jalur pasokan Rusia.Gencatan senjata yang dinegosiasikan akan dijual kepada publik Barat dan Ukraina sebagai gencatan senjata sementara, "membiarkan pintu terbuka bagi Ukraina untuk mendapatkan kembali lebih banyak wilayahnya di masa mendatang," kata beberapa pejabat AS kepada Politico. Ini telah dilakukan sebelumnya, dengan Perjanjian Minsk 2015 – menurut pengakuan baru-baru ini oleh para pemimpin Jerman dan Prancis saat itu – meskipun outlet tersebut tidak mengangkatnya.Pejabat AS juga mengusulkan untuk mempermanis kesepakatan dengan "jaminan keamanan seperti NATO" ke Kiev, lebih banyak uang dari UE, dan bahkan lebih banyak senjata untuk militer Ukraina, sambil "melibatkan kembali China" untuk mendorong Rusia ke dalam negosiasi.[IT/r]