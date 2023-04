Iran Memperingatkan Terhadap Efek Kemanusiaan yang Berbahaya dari UCM

IslamTimes - Duta Besar Iran untuk PBB mengecam tindakan pemaksaan sepihak [UCM] sebagai contoh tindakan berbahaya yang bertentangan dengan Piagam PBB, dengan mengatakan tindakan ilegal semacam itu memiliki konsekuensi kemanusiaan yang luas.

Dalam pidato debat terbuka Dewan Keamanan PBB tentang “pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional: Multilateralisme yang efektif melalui Pembelaan Prinsip Piagam PBB”, diadakan di New York pada 24 April, Said Iravani, duta besar tetap Iran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata UCM merusak upaya diplomatik yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan mempromosikan kerja sama.Berikut teks lengkap pidatonya:“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.Bapak Presiden,Kami mengakui Kepresidenan Rusia yang telah menyelenggarakan debat terbuka yang penting dan tepat waktu ini, dan kami berterima kasih kepada Menteri Lavrov dan Sekretaris Jenderal atas pandangan mereka yang berwawasan dan untuk menegaskan kembali pentingnya multilateralisme.Bapak Presiden,Multilateralisme telah diakui sebagai pendekatan yang mapan untuk mengatasi tantangan global dan multilateralisme yang efektif, yang beroperasi dalam kerangka Piagam PBB, sangat penting untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional.Mencapai hal ini membutuhkan komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum internasional, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, dan mengikuti prinsip-prinsip yang digariskan dalam Piagam PBB.Piagam PBB menetapkan kerangka prinsip dan norma yang komprehensif yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota dalam hubungan mereka satu sama lain. Prinsip-prinsip ini termasuk penyelesaian sengketa secara damai, penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, tidak mencampuri urusan dalam negeri, larangan penggunaan kekuatan, dan pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, negara-negara anggota dapat memajukan tatanan hukum internasional yang stabil dan aman yang menguntungkan semua bangsa dan rakyat.Sementara itu, multilateralisme harus memastikan partisipasi aktif semua bangsa, tanpa memandang ukuran, kekayaan, atau orientasi politik mereka.Pengecualian negara mana pun merusak prinsip inklusivitas dan dapat mengakibatkan hasil yang bias.Semua negara, terutama yang terkena dampak langsung keputusan yang dibuat melalui mekanisme multilateral, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan didengarkan dalam proses pengambilan keputusan.Bapak Presiden, dan Yang Mulia,Integritas dan efektivitas multilateralisme dirusak oleh penyalahgunaan sistem PBB dan penerapan hukum internasional secara selektif, serta penggunaan unilateralisme, yang menjadi ancaman serius bagi kerja sama, perdamaian, dan keamanan internasional.Tindakan pemaksaan unilateral [UCM], termasuk penerapan ekstrateritorialnya, merupakan contoh tindakan unilateral berbahaya yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional, Piagam PBB, dan hak asasi manusia.Tindakan ilegal ini memiliki konsekuensi kemanusiaan yang luas dan dapat merusak upaya diplomatik yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan mendorong kerja sama.Dalam konteks ini, penarikan sepihak Amerika Serikat dari JCPOA, pengenaan kembali sanksi sepihak ilegal terhadap Iran, pemaksaannya terhadap negara-negara lain untuk terlibat dalam tindakan ilegal ini, dan pembangkangan terhadap perintah Mahkamah Internasional adalah contoh mencolok bagaimana tindakan sepihak yang berbahaya seperti itu melanggar Piagam PBB, merusak sistem PBB dan mengancam multilateralisme.Dalam putusannya baru-baru ini pada 30 Maret 2023 dalam kasus Aset Iran Tertentu, Mahkamah Internasional [ICJ] telah menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar kewajiban internasionalnya kepada rakyat Iran dengan memberlakukan sanksi sepihak yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional. . Putusan ICJ bersifat final dan mengikat, yang mengharuskan AS untuk mematuhi keputusan ini.Kesimpulannya, Bapak Presiden, kolaborasi harus menjadi landasan multilateralisme, bukan konfrontasi. Pendekatan kolaboratif menumbuhkan kepercayaan, membangun konsensus, dan mempromosikan solusi berkelanjutan untuk tantangan global. Melalui pemecahan masalah kolaboratif dan keterlibatan dengan semua pihak, multilateralisme dapat secara efektif mengatasi tantangan yang dihadapi dunia kita saat ini.Dalam konteks ini, diplomasi, dialog, dan negosiasi harus menjadi cara yang lebih disukai untuk menyelesaikan perselisihan di antara negara-negara anggota.Saya berterima kasih, Tuan Presiden.”[IT/r]