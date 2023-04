Pejabat: Rusia Akan Meningkatkan Pasokan Gas ke China

IslamTimes - Rusia akan meningkatkan ekspor gas alam ke China hampir 50% tahun ini, karena Moskow mengarah ke kerja sama energi yang lebih besar dengan Beijing, kata Wakil Perdana Menteri Rusia Aleksandr Novak pada hari Minggu (23/4).

Dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Russia-1, Novak menyatakan bahwa tahun lalu Moskow memasok 15 miliar meter kubik [bcm] gas ke China dan berjanji akan meningkatkan pengiriman menjadi 22 bcm tahun ini. Novak juga mengumumkan bahwa, dalam dua tahun ke depan, pasokan melalui pipa gas Power of Siberia akan mencapai kapasitas penuhnya sebesar 38 bcm per tahun.China saat ini mendapatkan sebagian besar gas Rusianya melalui pipa besar ini, yang merupakan bagian dari Rute Timur. Itu sebagian diluncurkan pada Desember 2019, menjadi pipa pertama yang memasok gas Rusia ke China. Rute Timur mencakup pipa Power of Siberia sepanjang 3.000 km di Rusia dan bagian di China yang membentang hingga 5.111 km.The Power of Siberia adalah bagian dari perjanjian 30 tahun senilai $400 miliar antara Gazprom Rusia dan China National Petroleum Corporation, yang ditandatangani pada Mei 2014.Pada bulan Februari, Moskow dan Beijing menandatangani perjanjian untuk tambahan pasokan gas alam ke China melalui Rute Timur. Negara-negara tersebut sekarang sedang mengerjakan proyek energi Power of Siberia 2, yang melibatkan pembangunan pipa gas ke China melalui wilayah Mongolia.Novak juga mencatat bahwa Moskow telah meninggalkan dolar AS dan euro dalam perdagangan energi dengan Beijing, dengan sebagian besar penyelesaian untuk minyak, gas, dan sumber daya lainnya dilakukan dalam yuan China dan rubel Rusia.[IT/r]