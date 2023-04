Mantan Napi Abu Ghraib: Penjara AS adalah 'Tiempat Perekrutan' Teroris 

IslamTimes - Janji demokrasi Amerika di Irak yang datang dengan pasukan penyerang pada tahun 2003 diterjemahkan hanya menjadi pembunuhan tanpa pandang bulu, penumpasan, dan penyiksaan di penjara AS, mantan tahanan Abu Ghraib Duraid Nael Kamel mengatakan kepada RT.

AS menjanjikan demokrasi ke Irak tetapi malah menghancurkannya melalui pembunuhan massal dan perselisihan agama, kata Nael Kamel.Kamel ditangkap dan pertama kali dikirim ke penjara Abu Ghraib yang terkenal kejam, baru kemudian dipindahkan ke Kamp Bucca. Menurut kata-katanya sendiri, orang Amerika menangkapnya karena merekam tindakan keras mereka terhadap penduduk lokal dan pembunuhan tanpa pandang bulu di depan kamera.“Kami tidak pernah melihat kebebasan atau demokrasi, hanya pembunuhan tanpa pandang bulu,” kata Kamel, menambahkan bahwa pasukan AS dan otoritas Irak yang bersekutu dengan mereka mulai menangkap orang “secara acak” dan “tidak ada yang tahu mengapa.” Dia secara pribadi melihat “orang-orang yang memfilmkan para penyerbu yang dipukuli” dan mencatat buktinya, kata Kamel kepada RT, menambahkan bahwa dia juga “memiliki rekaman penembak jitu yang bertengger di atap menembaki orang seperti ternak.”Orang Amerika masuk ke rumah orang dan membunuh orang "secara terbuka di jalan", serta meluncurkan "serangan udara terhadap seluruh komunitas dan kota di pinggiran Baghdad," jelasnya, mencatat bahwa ini memicu pemberontakan melawan pasukan penyerang.Kamel kemudian bergabung dengan gerakan perlawanan di salah satu provinsi Irak tetapi kebanyakan terjebak untuk merekam kekejaman yang dilakukan oleh AS. “Tidak seperti apa yang dikatakan orang Amerika, rakyat Irak yang menentang mereka, bukan beberapa faksi pembangkang,” katanya.Kamel ditangkap ketika dia kembali ke Bagdad dan tinggal di rumah saudara laki-lakinya. Sebuah helikopter AS tiba untuk membawanya langsung dari teras rumah, setelah itu dia diangkut dalam "semacam keranjang yang digantung di pengait". Orang Amerika kemudian menuduhnya sebagai "teroris".“Kami bahkan tidak tahu apa itu teror sebelum [orang Amerika] tiba,” kata Kamel. Orang Amerika terus membuat tuduhan yang "tidak ada hubungannya dengan kenyataan," katanya, menambahkan bahwa "ribuan orang" berada di posisi yang sama.Menurut mantan napi itu, tidak ada investigasi nyata dalam kasusnya, hanya penganiayaan di tangan para penculiknya dari Amerika. Dia mengklaim penjaga penjara memasang anjing polisi padanya dan memaksanya untuk "berbicara" dengan mereka sambil meletakkan kepalanya di moncong mereka. Mereka juga menyiraminya dengan air dan memukulinya dengan tongkat, beberapa di antaranya menyebabkan patah tulang rusuk.Kemudian, dia dipindahkan ke Kamp Bucca, pangkalan AS terkenal lainnya yang digunakan sebagai kamp interniran di Irak. Menurut Kamel, ada seluruh sayap untuk kaum radikal, dan kamp itu sendiri berfungsi sebagai "titik perekrutan militan". Pria itu juga bersikeras bahwa AS yang memulai perselisihan agama yang "menghancurkan" Irak.Orang Amerika memisahkan Sunni dari Syiah di Camp Bucca dan memisahkan mereka. Semua fasilitas ini memiliki orang-orang yang “menyiksa narapidana dan mencuci otak mereka” dengan membicarakan “faksi” agama. Itu adalah “langkah pertama menuju pengorganisasian sekolah-sekolah agama di penjara,” tambahnya.Menurut Kamel, “ratusan ribu orang Irak” telah melewati penjara AS.“Orang Amerika telah melucuti hak mereka dan tidak membiarkan mereka berjuang untuk mereka bahkan sampai sekarang,” tambahnya. Pria itu sendiri dibebaskan 14 bulan setelah penangkapannya. Pihak berwenang AS menyuruhnya menandatangani surat yang melarang dia mengajukan keluhan atau membuat pernyataan publik tentang pekerjaan dalam penjara tempat dia berada. Dua saudara laki-lakinya ditangkap dan berakhir di Camp Bucca juga. Salah satu dari mereka meninggal, dan yang lainnya lumpuh, menurut Kamel.“Amerika datang untuk menghancurkan kami, bukan membawa kami kebebasan dan demokrasi,” pungkasnya.[IT/r]