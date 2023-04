AS Menyebarkan Lebih Banyak Komando Dunia Maya ke Luar Negeri

IslamTimes - Militer AS telah mengirim lusinan peretas ke Ukraina untuk memperluas kehadiran dunia maya di seluruh dunia, kata seorang pejabat tinggi militer kepada Reuters, Senin (24/4). Rincian misi mereka tidak jelas, tetapi Pentagon mengatakan bahwa para peretasnya “melakukan operasi spektrum penuh terhadap musuh.”

Peretas militer sudah bekerja di 20 negara termasuk Ukraina, kata seorang jenderal kepada wartawanBerbicara di sela-sela konferensi keamanan siber RSA di San Francisco, Mayor Jenderal William Hartman dari Angkatan Darat AS mengatakan bahwa Pasukan Misi Nasional Siber (CNMF) Pentagon telah mengerahkan 43 spesialis ke Ukraina.“Itu adalah tim pertahanan yang kami kirim, dan [mereka] memburu musuh bersama, menemukan alat dan kemampuan,” katanya kepada kantor berita.Permintaan untuk tim ini telah meningkat dalam tiga tahun terakhir, kata Hartman, mengungkapkan bahwa peretas AS telah melakukan 47 operasi di 20 negara berbeda dalam jangka waktu tersebut. Jenderal itu menambahkan bahwa operasi siber AS dikerahkan atas undangan negara-negara yang bersangkutan.CNMF dibentuk pada tahun 2014 dan dijadikan komando terpadu di bawah Komando Siber Amerika Serikat tahun lalu. Yurisdiksinya tampaknya bersifat domestik dan internasional, dengan situs web Komando Siber AS menyatakan bahwa staf CNMF diambil dari angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan marinir AS, yang semuanya ditugaskan untuk melakukan operasi di luar negeri. Pada saat yang sama, situs web menggambarkan para agen ini bekerja dengan FBI dan Departemen Keamanan Nasional, yang keduanya beroperasi di wilayah AS.“Misi CNMF adalah untuk merencanakan, mengarahkan, dan menyinkronkan operasi dunia maya spektrum penuh untuk mencegah, mengganggu, dan jika perlu, mengalahkan pelaku dunia maya musuh dan pelaku pengaruh jahat,” situs web tersebut menyatakan.Kehadiran CNMF di Ukraina diumumkan oleh Hartman tahun lalu. Namun, para pejabat AS belum secara eksplisit menyebutkan anggotanya saat mengungkapkan kehadiran militer Amerika di Ukraina. Sementara dokumen Pentagon yang baru-baru ini bocor menunjukkan bahwa AS dan pasukan khusus NATO lainnya beroperasi di Ukraina, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby bersikeras awal bulan ini bahwa AS hanya memiliki "kehadiran militer kecil" di kedutaannya di Kiev.Kiev tahun lalu mengumumkan akan merekrut hingga 300.000 aktivis dunia maya pro-Ukraina untuk “mengganggu pekerjaan sumber daya digital [Rusia]” dan “melawan propaganda.” Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova memperingatkan pada saat itu bahwa Kiev berisiko menciptakan "ISIS dunia maya" yang akan dengan mudah beralih ke aktivitas kriminal setelah konflik berakhir.[IT/r]