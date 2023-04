Iran Sarankan AS Belajar dari Kekalahan Memalukan di Gurun Tabas 

Islam Times - Iran telah mengingatkan Amerika Serikat tentang kekalahan memalukan dalam Operasi Cakar Elang di Gurun Tabas pada tahun 1980, menasihati Washington untuk belajar dari kegagalan bersejarahnya dan lebih dari empat dekade permusuhan terhadap bangsa Iran.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada peringatan 43 tahun operasi militer AS yang gagal, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan negara itu memiliki "otoritas yang berkembang" dan terus membuat sanksi dan ancaman Amerika tidak efektif.“Tanggal 25 April 1980 mengingatkan serangan agresif pasukan tempur khusus rezim Amerika terhadap integritas teritorial Republik Islam Iran dan masuknya mereka secara ilegal ke Gurun Tabas,” bunyi pernyataan seperti dilaporkan Press TV.“Tindakan agresif dan pelanggaran peraturan internasional oleh tentara kriminal Amerika terhadap integritas teritorial Iran untungnya bertemu dengan kegagalan...”Mengingat kegagalan bersejarah Angkatan Darat AS, Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah di Washington "untuk merenungkan dan belajar dari hasil tindakan ini dan lebih dari empat dekade pendekatan dan tindakan bermusuhan terhadap bangsa Iran yang tangguh dan bangga."“Sekarang, 43 tahun setelah kegagalan pemerintah Amerika dalam operasi Tabas, Republik Islam Iran bergerak maju dengan otoritas yang semakin besar… berbagai kemajuan dengan memperdalam hubungan persahabatan dengan bangsa-bangsa, … negara-negara dan organisasi internasional, berdasarkan rasa saling menghormati dan menjaga kepentingan bersama, selain menetralkan semua jenis ancaman dan sanksi Amerika.”Pada 24-25 April 1980, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat melancarkan Operasi Cakar Elang, di bawah perintah langsung presiden Jimmy Carter, dalam upaya untuk membebaskan 52 staf kedutaannya yang ditahan di Teheran setelah Revolusi Islam 1979.Namun, operasi tersebut gagal karena badai pasir melumpuhkan pasukan AS dan helikopter mereka di Gurun Tabas Iran.Banyak yang percaya insiden tersebut berperan besar dalam kekalahan Carter dalam pemilihan presiden 1980 di AS.[IT/AR]