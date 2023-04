Serangan Siber Menghancurkan Situs Web Israel pada Peringatan 75 Tahun Pendudukan Palestina

IslamTimes - Beberapa situs berita Zionis Israel dibuat offline pada hari Rabu (26/4) dalam serangan dunia maya yang diklaim oleh kelompok Anonymous Sudan pada peringatan 75 tahun pendudukan Palestina.

Media Zionis Israel melaporkan bahwa situs web outlet berita utama Zionis Israel Maariv, saudara terbitan The Jerusalem Post, dijadikan offline dalam serangan dunia maya DDoS (Distributed Denial-of-Service).Penghargaan atas serangan siber diklaim oleh kelompok Anonim Sudan yang mengatakan serangan itu dimaksudkan bertepatan dengan peringatan 75 tahun pendudukan Palestina.“Hari ini, kami akan fokus sepenuhnya pada Zionis Israel karena perayaan mereka atas pendudukan Palestina.”“Hari ini, kami akan fokus sepenuhnya pada Zionis Israel karena perayaan mereka atas pendudukan Palestina,” tulis Anonymous Sudan di Telegram.Kelompok itu, sementara itu, berhasil menghapus situs web Otoritas Pelabuhan Zionis Israel dan partai politik Meretz, menurut The Jerusalem Post.Grup tersebut juga mengumumkan telah memasuki situs web Kementerian Kesehatan, Shin Bet (Badan Keamanan Zionis Israel), Otoritas Keamanan Zionis Israel, Pelabuhan Haifa dan Walla, meskipun situs-situs ini masih berfungsi pada saat penulisan.Ini bukan pertama kalinya Anonymous Sudan meluncurkan serangan cyber terhadap situs Zionis Israel.Pada 14 April, grup tersebut mengaku bertanggung jawab atas serangan dunia maya yang melanda Israel Post serta Bank Leumi, Bank Diskon, Mizrahi-Tefahot, Bank Mercantile, Bank Benleumi (Bank Internasional Pertama Zionis Israel) dan anak perusahaannya Bank Otzar Ha-hayal dan Bank Massa.Grup tersebut juga telah melancarkan serangan siber yang melumpuhkan situs berita Zionis Israel lainnya di masa lalu, seperti The Jerusalem Post, KAN, dan i24.[IT/r]