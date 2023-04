Krisis Perbankan AS: Saham Republik Pertama Mencapai Rekor Terendah, Deposan Menarik $100 miliar

IslamTimes - Karena sektor perbankan AS terus mengalami krisis kepercayaan terbesar sejak kehancuran keuangan 2007-2008, saham First Republic Bank telah jatuh ke rekor terendah setelah pemberi pinjaman mengumumkan bahwa deposan menarik lebih dari $100 miliar.

Penurunan tersebut memicu kekhawatiran akan keruntuhan bank lebih lanjut setelah kegagalan Silicon Valley Bank dan Signature Bank.Saham First Republic ditutup turun hampir 50 persen pada hari Selasa (25/4), setelah pemberi pinjaman yang berbasis di San Francisco itu mengungkapkan bahwa ia kehilangan 40 persen dari simpanannya pada kuartal pertama karena sektor perbankan mengalami penurunan.First Republic melihat simpanannya turun $72 miliar selama periode tersebut, angka yang menyumbang paket penyelamatan $30 miliar yang diumumkan bulan lalu oleh konsorsium 11 bank.Runtuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank bulan lalu mendorong kekhawatiran penularan di seluruh sektor perbankan, dan investor telah mengamati dengan cermat kesehatan keuangan pemberi pinjaman regional seperti First Republic sejak saat itu.Bank lain di Amerika Serikat juga mengalami penurunan harga saham yang signifikan, termasuk Western Alliance Bancorporation, Zions Bancorp dan JPMorgan.First Republic mengatakan pada hari Senin (24/4) sedang mempertimbangkan "opsi strategis" untuk memperkuat posisi bank.Rencana pemulihan bank termasuk menjual aset yang tidak menguntungkan dan memberhentikan hingga seperempat tenaga kerjanya dari sekitar 7.200 karyawan.Investor mempertanyakan apakah First Republic memiliki masa depan sebagai pemberi pinjaman independen atau sebagai bagian dari bank yang lebih besar.Christopher Wolfe, kepala bank Amerika Utara di Fitch Ratings, mengatakan setiap calon pembeli First Republic akan melihat penurunan besar dalam nilai aset pemberi pinjaman."Pilihannya sangat menantang dan mungkin sangat mahal, terutama bagi pemegang saham," kata Wolfe kepada kantor berita Reuters. "Siapa yang akan menanggung biayanya?"[IT/r]