Berbicara dalam Bahasa Rusia, Lavrov Mengetuai DK PBB, Memukul Balik di Media Barat

IslamTimes - "Kamu curiga aku tidak akan berbicara bahasa Rusia, kan?" Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa (25/4) setelah dia memimpin Dewan Keamanan PBB.

Diplomat top Rusia itu kemudian beralih ke bahasa ibunya, sesuai dengan protokol, saat dia mengadakan konferensi pers selama satu jam di mana dia membahas berbagai topik seperti inisiatif biji-bijian Laut Hitam dan kampanye sanksi Barat terhadap Rusia, antara lain masalah yang panas.Lavrov mengatakan kesepakatan biji-bijian Laut Hitam menemui jalan buntu karena Barat telah memilih untuk tidak mengambil masalah ini dengan pertimbangan serius, menambahkan isi surat dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada Presiden Rusia Vladimir Putin belum diserahkan. .Ditanya tentang nasib reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich dan mantan Marinir Paul Whelan, Lavrov mengungkapkan bahwa saluran khusus untuk membahas kemungkinan pertukaran tahanan telah dibuat di tingkat presiden, tetapi “tidak menyediakan keterlibatan jurnalis.”Dalam konteks ini, diplomat Rusia mengingatkan wartawan Barat bahwa pemerintah mereka menyesalkan penangkapan orang-orang yang tertangkap sebagai mata-mata, tetapi tampaknya tidak ada yang peduli tentang pemenjaraan Julian Assange dari WikiLeaks yang tidak adil, atau orang Rusia yang “diculik” di Barat dan dipenjarakan atas tuduhan yang meragukan. .Lavrov: Tidak ada yang mengizinkan minoritas Barat berbicara untuk seluruh umat manusia. pic.twitter.com/mEi3gZCsIs— Chebureki Man (@CheburekiMan) 24 April 2023Mengomentari konflik saat ini di Sudan, Lavrov menunjukkan bahwa AS memprakarsai pemisahan Sudan Selatan pada 2011, tetapi alih-alih mendukung kedua negara, Washington menjatuhkan sanksi dan terus mengajukan tuntutan.“Ini adalah bentuk rekayasa geopolitik dan tidak membawa hasil positif apa pun,” katanya, menambahkan bahwa kekuatan luar tidak boleh ikut campur di benua itu, tetapi mengizinkan “solusi Afrika untuk masalah Afrika.”Menlu Rusia SERGEY LAVROV: “Jangan ikut campur dalam negosiasi Afrika di antara mereka sendiri… Solusi Afrika untuk Masalah Afrika”“Mari kita mengingat perkembangan dengan negara Sudan pertama dalam bentuk tunggal, dan kemudian sebagai Sudan dan Sudan Selatan. Ini semua transparan sebelumnya… pic.twitter.com/2On8yIkqHT— COMBAT |🇵🇷 (@upholdreality) 25 April 2023Menurut menteri luar negeri Rusia, embargo yang dipimpin AS terhadap Rusia telah "melepaskan" proses de-dolarisasi di seluruh dunia, karena negara-negara melihat bagaimana dominasi Barat dalam sistem keuangan dapat dipersenjatai.Moskow tidak berniat untuk mengandalkan negara, atau perusahaan, yang “berbohong dan mencoba menipu”, tetapi ingin mengembangkan industri dalam negeri yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan asing.Karena pertemuan itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan kampanye pemilihannya kembali, Lavrov berkomentar bahwa Rusia tidak akan mengomentari aspirasi panglima tertinggi Amerika.“Tidak seperti jurnalis yang secara terbuka menganalisis [masalah], pemerintah Rusia tidak ikut campur dalam urusan negara lain,” kata Lavrov ketika ditanya tentang perkembangan tersebut.Kebangkitan JCPOAPresser hari Selasa juga melihat Lavrov bersandar pada Rencana Komprehensif Aksi Bersama 2015, yang sebagian besar tidak tersentuh di bawah pemerintahan Biden meskipun komentar presiden sebelumnya bahwa pembicaraan akan diambil kembali.Menteri luar negeri Rusia lebih lanjut mencatat bahwa "persyaratan baru" yang diusulkan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran terus mempersulit upaya. Dia menambahkan bahwa kehilangan kesempatan untuk menghidupkan kembali perjanjian itu akan menjadi "kesalahan besar".[IT/r]