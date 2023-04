Senator Amerika Menuntut Penyitaan Pengiriman Minyak Iran

IslamTimes - Perwakilan dari partai Republik dan Demokrat di Senat AS telah menulis surat kepada presiden negara ini, merujuk pada peningkatan ekspor minyak Iran meskipun ada sanksi, dan menuntut penyitaan pengiriman minyak Iran.

Sekelompok anggota Senat AS dalam sebuah surat kepada presiden negara ini menuntut penyitaan pengiriman minyak Iran.Surat ini diprakarsai oleh Senator Republik Joni Ernst dan Richard Blumenthal, dan 10 senator lainnya menandatanganinya.Para penulis telah meminta Presiden AS Joe Biden untuk mengizinkan Departemen Investigasi Keamanan, yang merupakan bagian dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, untuk menyita pengiriman minyak Iran.Mereka menunjukkan bahwa sudah lebih dari setahun sejak departemen tersebut belum dapat menyita pengiriman minyak Iran karena pembatasan yang diberlakukan oleh salah satu lembaga Kementerian Keuangan.Reuters melaporkan bahwa surat tersebut dilihat oleh kantor berita ini pada hari Kamis (27/4).Menurut klaim 12 senator ini, sejak pengaktifan program penerapan sanksi pada 2019, departemen investigasi keamanan telah berhasil menyita hampir 228 juta dolar minyak mentah dan bahan bakar cair terkait Korps Pasukan Penjaga Quds Revolusi Islam. .Mengutip pernyataan menteri perminyakan Iran bulan lalu, Reuters menulis ekspor minyak Iran mencapai angka tertinggi sejak pemberlakuan kembali sanksi pada 2018.Menteri Perminyakan Iran Javad Oji mengatakan bahwa Iran mengekspor 83 juta barel minyak tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya.Surat ini diterbitkan pada hari yang sama ketika tentara Republik Islam Iran mengumumkan telah menyita sebuah kapal tanker minyak di Teluk Oman.Tindakan Angkatan Laut Republik Islam Iran terjadi setelah kecelakaan kapal ini dengan kapal Iran di perairan Teluk Persia.Konon tabrakan ini mengakibatkan hilangnya dua orang dan melukai beberapa orang lainnya dari awak kapal Iran, namun kapal ini mencoba melarikan diri dari Teluk Persia yang melanggar peraturan internasional untuk membantu kapal dan yang terluka.Segera setelah permintaan dari Maritime Surveillance and Rescue Center (MRCC), Angkatan Laut Republik Islam Iran, dalam bentuk Pusat Keamanan Maritim Internasional yang berlokasi di Chabahar, mencegat, mengidentifikasi, dan menyita kapal tak dikenal di Laut ​​Oman.Armada Kelima Angkatan Laut AS mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Tindakan Iran bertentangan dengan hukum internasional dan mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan." "Iran harus segera melepaskan kapal tanker ini."Pernyataan Angkatan Laut AS tidak menyebutkan alasan penyitaan kapal ini. Dalam pernyataan ini juga diklaim bahwa Advantage Suite disita oleh Korps Pengawal Revolusi Islam, sementara humas tentara mengkonfirmasi penyitaan kapal ini dalam sebuah pernyataan."Rencana kami benar-benar lumpuh sementara Iran menyita kapal-kapal itu," kata seorang ajudan, Joni Ernst, kepada Reuters.Senator telah meminta Biden untuk memerintahkan Departemen Keuangan untuk memastikan bahwa pemerintah mendukung dan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk menyita pengiriman minyak Iran dan untuk menjelaskan mengapa sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyita pengiriman minyak ini telah dipotong untuk menerapkan sanksi terhadap Iran.Tahun lalu, AS mencoba menyita pengiriman minyak Iran di sekitar Yunani. Mahkamah Agung Yunani memutuskan bahwa kiriman ini harus dikembalikan ke Iran, dan sebagai hasilnya, kiriman tersebut dibebaskan.[IT/r]