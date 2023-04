“Israel” Khawatir: Ancaman di Beberapa Medan saat AS Mengirim Stok Cadangan ke Ukraina

IslamTimes - Sumber Zionis "Israel" mengungkapkan bahwa "Jumlah amunisi AS yang disimpan di dalam entitas Zionis 'Israel' telah berkurang karena perang Ukraina dan masih belum jelas kapan akan diisi ulang."

Menurut harian “Israel Hayom”, “Awal tahun ini, dilaporkan bahwa depot yang menyimpan amunisi AS di Zionis ‘Israel’ sebagian telah disadap untuk membantu Ukraina menangkis Rusia.”“Depot secara resmi ditunjuk sebagai fasilitas penyimpanan militer AS dan dengan demikian menikmati kekebalan diplomatik berdasarkan perjanjian bilateral dengan Zionis ‘Israel’,” katanya.Menurut sumber yang berbicara dengan “Israel Hayom”, beberapa amunisi telah dikirim dalam beberapa bulan terakhir melalui “Pelabuhan Ashdod” – terutama pada hari Sabtu (22/4) – untuk menghindari perhatian media.Lebih lanjut diungkapkan bahwa "Pengiriman keluar dari Zionis 'Israel', yang dimulai di bawah kepemimpinan perdana menteri Yair Lapid dan Naftali Bennett, telah berlanjut hingga beberapa minggu terakhir."Sumber-sumber Zionis “Israel” dan asing telah mengatakan kepada harian itu bahwa “alasan amunisi itu disadap adalah kekurangan stok cadangan yang terus berlanjut di Barat setelah pertempuran yang berlanjut di Ukraina.”Seorang pejabat militer Zionis "Israel" mengatakan bahwa Gedung Putih membuat keputusan untuk mengalihkan sumber daya di luar entitas ke front lain, tetapi mengingat situasi keamanan Zionis "Israel" yang rapuh dalam beberapa pekan terakhir, ini dapat menimbulkan efek lain. "Ini adalah persediaan cadangan 'Israel' untuk masa perang," kata seorang mantan menteri kabinet Zionis "Israel", memperingatkan bahwa "Langkah tersebut memiliki implikasi yang lebih besar mengingat ancaman terhadap Zionis 'Israel' di berbagai teater."Seorang pejabat AS mengkonfirmasi hal ini, mencatat bahwa "Masih belum jelas kapan cadangan akan diisi kembali."Pejabat itu menambahkan bahwa “Ini tergantung pada kecepatan manufaktur di AS. Perubahan itu juga merupakan bagian dari poros AS menuju China dan Ukraina, yang telah membuat Washington kurang menekankan pada Timur Tengah.”[IT/r]