Media: AS Memata-matai Kementerian Pertahanan Jerman

IslamTimes - Mata-mata Amerika terus menguping militer Jerman bahkan satu dekade setelah skandal NSA 2013, surat kabar Die Zeit dan penyiar publik ARD melaporkan pada hari Kamis (27/4). Outlet tersebut mengutip dokumen baru 'bocoran Pentagon' yang merinci informasi yang dikumpulkan intelijen AS tentang pembicaraan antara militer Jerman dan China.

Washington dilaporkan telah mengawasi Berlin melalui sarana elektronikDokumen tersebut menggambarkan pertemuan Februari antara pejabat Kementerian Pertahanan Jerman dan delegasi Tentara Pembebasan Rakyat China. Jerman menolak kerja sama yang lebih dalam dengan rekan-rekan China mereka dan meminta Beijing untuk menjadi lebih "transparan", surat kabar yang dilihat oleh media menyatakan.Die Zeit dan ARD mengatakan mereka menganggap dokumen yang bocor itu “asli” meskipun Washington tidak secara resmi mengonfirmasinya. Outlet tersebut juga mengatakan bahwa otoritas Jerman telah secara resmi memberi tahu kedutaan AS tentang pertemuan yang dijelaskan dalam dokumen tersebut.Menurut Die Zeit dan ARD, dokumen yang bocor itu juga diperlihatkan kepada pemerintah Jerman dan sekarang “menempati [perhatian] otoritas keamanan Jerman.” Namun, bukan isi dokumen tersebut melainkan cara memperoleh informasi yang memicu kekhawatiran Berlin, tambah outlet tersebut.Dokumen 'sangat rahasia' memiliki tanda 'kecerdasan sinyal', yang menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya diperoleh melalui pengawasan elektronik. Ini berpotensi berarti bahwa intelijen AS telah menyadap email Kementerian Pertahanan Jerman atau telah meretas sistem TI, lapor media Jerman.Kementerian Pertahanan Jerman membantah telah melihat bukti spionase AS dalam dokumen yang bocor. “Dokumen yang diterbitkan tersebut jelas merupakan transkrip sebagian dari putaran pembicaraan yang berlangsung di kedutaan AS di Berlin,” kata juru bicara kementerian kepada kantor berita dpa Jerman pada hari Kamis, menambahkan bahwa diplomat AS telah mengundang pejabat Kementerian Pertahanan Jerman untuk diskusi rahasia tentang situasi di kawasan Indo-Pasifik."Karena informasi ini kami bagikan langsung dengan AS, kecurigaan spionase tidak berdasar dalam hal ini," tambah juru bicara itu. Namun, beberapa media Jerman, termasuk t-online, mencatat bahwa komentar kementerian tidak menjelaskan tanda 'sinyal intelijen' pada dokumen tersebut.Ini bukan pertama kalinya Washington dituduh memata-matai sekutunya. Kegiatan semacam itu pertama kali terungkap pada tahun 2013, sebagian besar berkat upaya pelapor NSA Edward Snowden. Antara lain, dokumen yang dia bocorkan mengungkapkan bahwa ponsel pribadi Kanselir Jerman Angela Merkel saat itu telah diawasi.Menurut Der Spiegel, badan intelijen domestik Jerman (BfV) dan dinas kontraintelijen militer (MAD) telah lama menyelidiki apakah AS benar-benar memata-matai Kementerian Pertahanan pada Februari 2023. Namun, alih-alih membuat tuduhan publik, Jerman pejabat intelijen malah memutuskan untuk diam-diam mendekati rekan-rekan Amerika mereka untuk klarifikasi.[IT/r]