Menlu Iran: Iran Dapat Memecahkan Masalah Listrik Libanon Meskipun Ada Larangan AS

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian mengatakan Iran dapat menyelesaikan masalah kekurangan listrik Lebanon melalui kerja sama bilateral dengan negara Arab itu dan bertentangan dengan sanksi AS yang sudah gagal.

Berbicara pada konferensi pers di Beirut pada hari Jumat (28/4), Amir Abdollahian mengatakan dia mengatakan kepada pejabat Lebanon selama kunjungan tiga harinya bahwa Iran dapat menyelesaikan masalah asalkan kesepakatan dicapai antara kedua negara tentang kerja sama bersama.“Tentu saja, tekanan dan ketakutan AS tentang sanksi adalah salah satu masalah dalam hal ini, tetapi Anda harus tahu bahwa sanksi AS telah gagal,” katanya.Dia buru-buru menambahkan bahwa Iran, yang berada di bawah sanksi keras AS, mengekspor listrik dan minyak ke beberapa negara, seperti Irak.“Mengingat kemampuan Iran, kerja sama [bilateral] di sektor listrik dan gas adalah bisnis dua arah yang menguntungkan baik untuk Lebanon dan Iran, dan tentu saja, ini membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Lebanon,” kata diplomat Iran itu.Tehran dan Beirut memajukan negosiasi dalam hal ini, kata Amir Abdollahian, mengungkapkan harapan bahwa kedua belah pihak akan dapat mengambil langkah-langkah praktis setelah selesainya proses politik di Lebanon dan pemilihan presiden negara itu.Lebanon dilanda krisis bahan bakar yang parah yang membuat banyak rumah tangga dan bisnis berjuang dengan pemadaman listrik berulang kali, sementara krisis ekonominya sejak 2019 telah memperlambat impor bahan bakar untuk pabrik pemerintah.Tahun lalu, Iran memasok pengiriman bahan bakar yang sangat dibutuhkan ke Lebanon melalui Suriah setelah gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon meminta bantuan Iran untuk meringankan kekurangan energi di negara Arab.Mengenai masalah politik Lebanon, Amir Abdollahian mengatakan Iran selalu mendukung kesepakatan apa pun di antara partai-partai Lebanon dan akan menggunakan kapasitasnya untuk membantu negara Arab itu menyelesaikan proses politiknya.Jika semua partai Lebanon menyetujui pemilihan presiden Kristen berdasarkan konstitusi negara, Iran akan mendukung pilihan tersebut, tambah menteri luar negeri.Di tempat lain dalam sambutannya, Amir Abdollahian mengatakan Iran dan Arab Saudi akan membuka kembali kedutaan dan konsulat jenderal mereka dalam beberapa hari mendatang, hampir dua bulan setelah kedua negara besar itu setuju untuk menormalisasi hubungan yang terputus tujuh tahun sebelumnya.“Selama percakapan telepon terakhir antara menteri luar negeri Iran dan Arab Saudi pada Idul Fitri [21 April], kami sepakat untuk membuka kedutaan dan konsulat jenderal kami di kedua negara dalam beberapa hari mendatang,” katanya.Diplomat Iran itu mencatat bahwa dimulainya kembali hubungan antara Iran dan Arab Saudi akan mengarah pada hasil "positif" bagi negara-negara kawasan, termasuk Lebanon, dan akan membuka babak baru dalam hubungan di antara mereka.Dia mencatat bahwa sebelum Idul Fitri, dia menyampaikan undangan resmi kepada Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al Saud untuk mengunjungi Tehran yang diterima olehnya.Diplomat Iran lebih lanjut mengatakan bahwa rekannya dari Saudi juga telah mengundangnya untuk melakukan kunjungan resmi ke Riyadh, menambahkan bahwa “waktu kunjungan akan diumumkan melalui saluran diplomatik.”Setelah beberapa hari negosiasi intensif yang diselenggarakan oleh China, Iran dan Arab Saudi akhirnya mencapai kesepakatan pada 10 Maret untuk memulihkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan dan misi dalam waktu dua bulan setelah tujuh tahun kerenggangan.Iran, Arab Saudi dan China juga menyatakan tekad kuat mereka untuk melakukan upaya terbaik mereka untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan regional dan internasional.[IT/r]