Penggalangan Dana Demokrat AS dari Dealer Senjata Di Tengah Pertarungan Anggaran Pentagon

IslamTimes - Anggota parlemen Demokrat terkemuka di AS mengadakan pertemuan penggalangan dana dengan perusahaan-perusahaan senjata besar pada hari Kamis (27/4) ketika Washington terjun ke pertempuran anggaran di mana konsesi ke Pentagon dan industri militer dapat berarti pemotongan program kesejahteraan seperti kupon makanan.

Pemimpin Partai Demokrat DPR Hakeem Jeffries dari New York, wakilnya Pete Aguilar, dan ketua Komite Kampanye Kongres Demokrat [DCCC] Rep. Suzan Delbene telah dipilih sebagai penerima penghargaan yang akan diundang ke acara tersebut. Fungsi pusat kota D.C. – dijuluki “makan malam pertahanan dan keamanan nasional” – diatur untuk mengumpulkan dana bagi komite, yang merupakan lengan kampanye untuk Demokrat DPR dan merupakan pusat harapan mereka untuk mendapatkan kembali majelis rendah Kongres.Lusinan perwakilan kontraktor Pentagon, termasuk Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, SpaceX, Palantir, dan General Dynamics akan menghadiri acara tersebut.Kelompok tersebut termasuk tokoh-tokoh yang sebelumnya bekerja untuk Demokrat kongres, seperti Shana Chandler, direktur hubungan pemerintah di General Dynamics. Chandler menghabiskan 15 tahun sebagai kepala staf untuk Rep. Adam Smith, ketua Demokrat dari Komite Angkatan Bersenjata DPR dan co-host lain dari acara hari Kamis (27/4).Acara tersebut dapat memberikan sinyal yang signifikan tentang prioritas DPR Demokrat saat mereka mempersiapkan pemilu 2024 dan melawan Partai Republik yang menuntut pemotongan pengeluaran sebagai imbalan untuk meloloskan undang-undang kritis. Ini bisa menjadi pesan yang mengecewakan bagi mereka yang menginginkan partai mendukung keadilan sosial dan reformasi progresif.Seorang pembantu senior kongres mengatakan berita tentang penggalangan dana memicu peringatan di antara staf, dan acara tersebut bisa menjadi contoh nyata dari para pemimpin senior Demokrat yang mengatakan satu hal tetapi melakukan hal lain. Demokrat mengklaim mendukung pengekangan pengeluaran militer yang tidak terkendali dan mengkritik Partai Republik karena melayani kepentingan perusahaan Amerika yang paling kuat sambil melakukan hal itu sendiri.Dalam beberapa bulan mendatang, anggota parlemen dari Partai Demokrat diperkirakan akan membuat keputusan penting yang akan memengaruhi industri militer AS saat mereka melawan upaya Partai Republik untuk memangkas pengeluaran pemerintah.Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengatakan dia menginginkan pemotongan yang komprehensif. Tetapi sinyal dari Partai Republik yang berpengaruh dan analisis oleh pakar anggaran menunjukkan bahwa McCarthy akan melindungi anggaran Pentagon.Demokrat juga dapat menuntut batasan pengeluaran Pentagon untuk melindungi lembaga pemerintah lainnya. Namun, industri pertahanan akan melakukan lobi keras untuk mencegah perkembangan tersebut.Amerika Serikat sejauh ini tetap menjadi pembelanja militer terbesar di dunia, menurut data baru tentang pengeluaran militer global yang diterbitkan hari ini oleh Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI].Pengeluaran militer AS mencapai $877 miliar pada tahun 2022, yang merupakan 39 persen dari total pengeluaran militer global dan tiga kali lebih banyak dari jumlah yang dibelanjakan oleh China, pembelanja terbesar kedua di dunia.Peningkatan pengeluaran AS sebesar 0,7 persen pada tahun 2022 akan menjadi lebih besar jika bukan karena tingkat inflasi tertinggi sejak tahun 1981.“Peningkatan pengeluaran militer AS pada tahun 2022 sebagian besar disebabkan oleh tingkat bantuan militer keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberikan ke Ukraina,” kata Dr Nan Tian, Peneliti Senior SIPRI. "Mengingat skala pengeluaran AS, bahkan peningkatan kecil dalam persentase memiliki dampak signifikan pada tingkat pengeluaran militer global."Bantuan militer keuangan AS ke Ukraina berjumlah $19,9 miliar pada tahun 2022. Meskipun ini adalah jumlah terbesar bantuan militer yang diberikan oleh negara mana pun kepada satu penerima manfaat sejak perang dingin, itu hanya mewakili 2,3 persen dari total pengeluaran militer AS.Pada tahun 2022, AS mengalokasikan $295 miliar untuk operasi dan pemeliharaan militer, $264 miliar untuk pengadaan dan penelitian dan pengembangan, dan $167 miliar untuk personel militer.[IT/r]