Anggota Parlemen AS Khawatir dengan Serangan Nuklir yang Dihasut oleh AI

IslamTimes - Anggota parlemen AS dan Senat telah membunyikan lonceng peringatan tentang potensi penggunaan kecerdasan buatan dalam persenjataan nuklir Amerika, dengan alasan bahwa teknologi tersebut tidak boleh ditempatkan pada posisi untuk menembakkan hulu ledak sendiri.

Sekelompok tiga Demokrat dan satu Republik memperkenalkan RUU yang menyerukan pelarangan penggunaan AI dengan cara yang dapat mengarah pada peluncuran senjata nuklir. Jika diberlakukan, undang-undang tersebut akan mengkodifikasi kebijakan Pentagon saat ini yang mengharuskan manusia untuk "mengikuti" setiap keputusan peluncuran."Kami ingin memastikan ada manusia dalam proses peluncuran senjata nuklir jika, kapan saja, kami perlu meluncurkan senjata nuklir," kata Perwakilan AS Ken Buck, seorang Republikan Colorado, pada hari Jumat (28/4) dalam wawancara Fox News. . “Jadi Anda melihat film sci-fi, dan dunia menjadi tidak terkendali karena AI telah mengambil alih – kita akan memiliki manusia dalam proses ini.”Buck menyinggung gambaran Hollywood tentang skenario mimpi buruk di mana sistem AI menguasai senjata nuklir, seperti yang digambarkan dalam film seperti 'WarGames' dan 'Colossus: The Forbidden Project.' Dia memperingatkan bahwa penggunaan AI tanpa rantai komando manusia akan menjadi "sembrono" dan "berbahaya."Perwakilan Ted Lieu setuju, mengatakan, “AI luar biasa. Ini akan membantu masyarakat dengan berbagai cara. Itu juga bisa membunuh kita.” Pengganti, seorang Demokrat California, adalah pendukung utama undang-undang AI, bersama dengan dua Demokrat lainnya – Perwakilan Don Beyer dari Virginia dan Senator Edward Markey dari Massachusetts.Meskipun gagasan perang nuklir yang dipicu AI mungkin telah ditolak di masa lalu sebagai fiksi ilmiah, banyak ilmuwan percaya bahwa itu bukan lagi risiko yang dibuat-buat. Sebuah jajak pendapat yang dirilis awal bulan ini oleh Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence menemukan bahwa 36% peneliti AI setuju bahwa teknologi tersebut dapat menyebabkan "malapetaka tingkat nuklir".Komando Pusat AS [CENTCOM] minggu lalu mengumumkan perekrutan mantan eksekutif Google sebagai penasihat AI pertamanya. Pentagon telah meminta dana sebesar $1,8 miliar dari Kongres untuk penelitian AI pada tahun fiskal berikutnya.[IT/r]