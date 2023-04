AS: Pembocor Dokumen Pentagon Ingin 'Membunuh Banyak Orang' 

IslamTimes - Penerbang Garda Nasional yang dituduh membocorkan banyak dokumen rahasia Pentagon mengumpulkan koleksi senjata dan "melakukan diskusi reguler tentang kekerasan dan pembunuhan" dengan teman online-nya, klaim jaksa di pengadilan AS, dengan alasan bahwa tersangka harus tetap dipenjara sambil menunggu persidangan .

Posting media sosial Jack Teixeira menunjukkan dia adalah ancaman bagi keamanan nasional, klaim jaksa federalTeixeira muncul di pengadilan di Massachusetts pada hari Kamis (27/4), di mana seorang hakim menolak untuk mengeluarkan keputusan apakah pemain berusia 21 tahun itu harus ditahan di balik jeruji besi atau dibebaskan dengan tahanan rumah. Teixera didakwa melakukan spionase, dengan pemerintah menuduhnya berbagi dokumen rahasia Pentagon dengan teman-teman pemainnya di server Discord, dari mana mereka bocor ke internet yang lebih luas awal bulan ini.Jaksa berpendapat bahwa terdakwa adalah risiko penerbangan dan ancaman terhadap keamanan nasional. Karena tidak diketahui berapa banyak lagi file yang dimiliki Teixera, mereka mengklaim dalam pengajuan pengadilan pada hari Kamis bahwa "negara-negara yang bermusuhan" dapat "menawarkannya pelabuhan yang aman dan berusaha memfasilitasi pelariannya dari Amerika Serikat."Pengacara pembela Teixeira mencemooh argumen ini selama sidang hari Kamis (27/4), menyebutnya "tidak lebih dari spekulasi," menurut Associated Press.Namun, penuntutan juga mengklaim bahwa mantan pengawal nasional itu masih menjadi ancaman, karena dia memiliki "senjata gaya AK berkapasitas tinggi", dan "berdiskusi rutin tentang kekerasan dan pembunuhan" di server Discord miliknya. Akhir tahun lalu, pemerintah menunjukkan, Teixeira membuat postingan media sosial yang menyatakan bahwa dia ingin “membunuh banyak (f**k) orang” atas nama “memusnahkan orang yang berpikiran lemah.” Dia juga, kata mereka, berbicara tentang mengubah minivan menjadi "van pembunuhan".Dokumen yang dibocorkan oleh Teixeira mengungkapkan bahwa pasukan khusus AS dan NATO aktif di Ukraina, bahwa jumlah korban di Ukraina lebih tinggi daripada yang diakui secara publik oleh pejabat AS, bahwa pasukan Kiev kekurangan amunisi, dan bahwa AS telah memata-matai sekutunya selama konflik.Pejabat AS telah menganggap banyak dari file yang bocor sebagai palsu atau rekayasa, namun meskipun Pentagon belum mengkonfirmasi atau menyangkal keasliannya, Menteri Pertahanan Lloyd Austin menanggapi kebocoran tersebut dengan mengumumkan tinjauan keamanan internal untuk “mencegah insiden semacam ini dari terjadi lagi.” Peninjauan saat ini sedang berlangsung.[IT/r]