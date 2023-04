Media: Pasukan AS Gelar Latihan untuk Perang Taiwan 

IslamTimes - Komando Operasi Khusus Angkatan Darat AS (USASOC) dilaporkan telah melakukan latihan yang mensimulasikan tanggapannya terhadap perebutan China atas Taiwan untuk pertama kalinya, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di Washington bahwa Beijing mungkin mencoba merebut kendali atas pulau yang berpemerintahan sendiri itu dengan paksa.

Pasukan khusus Angkatan Darat untuk pertama kalinya dilaporkan berlatih bertahan melawan serangan China di pulau yang berpemerintahan sendiri ituSkenario Taiwan dimainkan sebagai bagian dari latihan kemampuan tahunan USAOC, yang dikenal sebagai CAPEX, di Fort Bragg Carolina Utara, Military.com melaporkan pada hari Sabtu (29/4). Pasukan berlatih dimasukkan ke Taiwan untuk membantu mempertahankan diri dari serangan China, menggunakan maket beton di pangkalan untuk mensimulasikan lingkungan di mana mereka akan melawan Republik Rakyat China (RRC).“RRT, sesuai dengan strategi pertahanan nasional kita, adalah tantangan langkah kita yang sebenarnya di luar sana,” kata Letnan Jenderal Jonathan Braga, komandan USASOC, dalam pidatonya sebelum latihan pada hari Kamis (27/4). “Pada akhirnya, yang kami coba lakukan adalah mencegah Perang Dunia III. Itu tugas kami.”Latihan itu termasuk menembakkan senapan recoilless, menerobos terowongan dan mengoperasikan drone Switchblade, kata outlet media itu. Pasukan khusus menggunakan beberapa persenjataan dan taktik yang sama yang digunakan selama apa yang disebut Perang Melawan Teror Washington, bersama dengan "alat lain yang mencerminkan pergeseran seismik untuk komando saat mempersiapkan potensi konflik melawan saingan militer utama."Ini tidak biasa bagi USASOC untuk mengidentifikasi kekuatan oposisi secara langsung selama APEX, "mengingat keragu-raguan militer untuk secara terbuka menyarankan konflik," menurut Military.com.Hubungan AS-Tiongkok telah memburuk dalam satu tahun terakhir di tengah penolakan Beijing untuk bergabung dalam kampanye sanksi Barat terhadap Rusia atas krisis Ukraina. Para pejabat China menuduh para pemimpin AS memberanikan separatis di Taiwan, seperti ketika Ketua DPR saat itu Nancy Pelosi melakukan perjalanan ke Taipei Agustus lalu. China menanggapi dengan memutuskan hubungan pertahanan dan iklim dengan Washington dan meluncurkan latihan militer besar-besaran di Selat Taiwan.Pemerintah AS mengakui, tanpa mendukung, klaim kedaulatan China atas Taiwan. Selama beberapa dekade, Washington telah mempertahankan kebijakan "ambiguitas strategis", membuat Beijing dan Taipei terus menebak-nebak apakah, dan sejauh mana, militer AS akan campur tangan jika China menginvasi Taiwan. Namun, Presiden Joe Biden telah berulang kali mengisyaratkan bahwa Washington akan membantu Taiwan secara militer jika terjadi serangan China.Think tank Washington telah melakukan latihan perang dalam beberapa bulan terakhir untuk mensimulasikan bagaimana perang atas Taiwan mungkin terjadi. Salah satu studi semacam itu dilakukan untuk komite kongres oleh Center for New American Security, yang menemukan awal bulan ini bahwa pasukan AS tidak akan dapat memasok senjata dan peralatan ke Taiwan begitu serangan China dimulai. Sebuah latihan yang dilakukan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional menemukan bahwa meskipun pasukan AS dan Jepang berhasil menghalau serangan Beijing, mereka akan kehilangan puluhan kapal perang, ratusan pesawat, dan ribuan tentara.[IT/r]