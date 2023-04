Media AS: Negara-negara Kunci Mengangkangi Kesetiaan karena Amerika Bukan Lagi Negara Adikuasa 

IslamTimes - Dokumen yang baru bocor mengungkapkan bahwa Amerika Serikat bukan lagi negara adikuasa yang tak tertandingi di dunia, karena kekuatan utama yang muncul seperti Brasil, Mesir, India, dan Pakistan cenderung tidak mendukung Washington dalam kebuntuannya dengan Moskow dan Beijing, lapor Washington Post.

Dalam sebuah artikel pada hari Sabtu (29/4), surat kabar itu menulis bahwa menurut intelijen yang dikutip dari serangkaian dokumen rahasia AS yang bocor secara online melalui platform perpesanan Discord, upaya negara-negara berkembang untuk mengatasi konfrontasi Washington dengan Moskow dan Beijing telah membahayakan agenda global Biden.Artikel itu menekankan bahwa Brasil, Mesir, India, dan Pakistan tidak mau mendukung satu pihak atau lainnya “di era ketika Amerika tidak lagi menjadi negara adikuasa yang tak tertandingi di dunia.”Negara-negara berkembang melakukan kalibrasi ulang pada saat Amerika menghadapi persaingan baru yang kuat, karena “China memproyeksikan kekuatan ekonomi dan militer baru dan Rusia menunjukkan kemampuannya untuk membelokkan tekanan Barat,” menurut artikel tersebut, mengutip Matias Spektor, seorang sarjana di Carnegie Endowment for Perdamaian Internasional, seperti yang dikatakan.“Tidak jelas siapa yang akan berada di posisi terdepan dalam waktu 10 tahun, jadi mereka perlu mendiversifikasi risiko dan melindungi taruhan mereka,” kata Spektor.Menurut salah satu dokumen yang bocor, Hina Rabbani Khar, menteri luar negeri Pakistan untuk urusan luar negeri, pada bulan Maret berpendapat bahwa negaranya tidak dapat lagi mencoba mempertahankan jalan tengah antara China dan Amerika Serikat, kata surat kabar itu.Pakistan telah menerima miliaran dolar bantuan ekonomi dan keamanan AS setelah 9/11 tetapi sekarang sangat bergantung pada investasi dan pinjaman China.Dalam sebuah memo internal berjudul “Pilihan Sulit Pakistan,” Khar menekankan bahwa Islamabad harus menghindari kesan menyenangkan Barat, dan mengatakan naluri untuk mempertahankan kemitraan Pakistan dengan Amerika Serikat pada akhirnya akan mengorbankan keuntungan penuh dari “strategis nyata” negara tersebut. kemitraan dengan Cina.Dokumen lain, tertanggal 17 Februari, menggambarkan konsultasi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dengan seorang bawahannya mengenai masalah resolusi anti-Rusia Majelis Umum PBB.Selama diskusi, salah satu pembantu Sharif menyatakan bahwa dukungan untuk resolusi tersebut akan mengganggu negosiasi dengan Rusia mengenai masalah perdagangan dan energi, dan mendukung resolusi yang didukung Barat dapat membahayakan hubungan tersebut. Pakistan akhirnya abstain dari pemungutan suara pada resolusi tersebut, ungkap laporan tersebut.Sementara sekutu utama AS di Eropa dan Asia Timur telah mendukung kampanye Biden di Ukraina dan menyediakan lebih banyak senjata sambil membuang energi Rusia, tetapi Washington menghadapi perlawanan di tempat lain.Afrika Selatan, kekuatan baru lainnya yang baru-baru ini mengadakan latihan militer dengan Rusia, telah menolak permintaan Pengadilan Kriminal Internasional untuk menangkap Putin jika dia harus berkunjung selama pertemuan puncak tahun ini dan para pejabat di sana mengatakan kepada menteri luar negeri AS bahwa mereka tidak akan melakukannya. diintimidasi untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan mereka, menurut surat kabar.“India, juga, tampaknya menghindari keberpihakan antara Washington dan Moskow,” kata artikel itu. Menurut intelijen AS, Penasihat Keamanan Nasional untuk Perdana Menteri India, Ajit Doval, menyatakan kesiapan New Delhi untuk mendukung Moskow di platform internasional.Doval juga diduga mencatat bahwa India "tidak akan menyimpang dari posisi prinsip yang telah diambilnya di masa lalu" dan tidak akan mendukung resolusi anti-Rusia tersebut di Majelis Umum PBB, tulis surat kabar itu.Juga, artikel tersebut mencatat bahwa para pemimpin Asia Tengah “bersemangat untuk bekerja dengan siapa pun yang menawarkan pengiriman paling cepat, yang untuk saat ini adalah China.”Dokumen itu tidak mengklarifikasi negara-negara tersebut, tetapi mereka mungkin termasuk negara-negara seperti Kazakhstan yang berusaha mengurangi pengaruh Rusia dan mengembangkan kemitraan baru dalam energi dan perdagangan, kata surat kabar itu.Selain itu, beberapa pejabat di Global South, istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagian Asia, Afrika, dan Amerika Latin, memposisikan diri sebagai jembatan diplomatik antara ketiga rival tersebut.Dokumen yang bocor itu menampilkan proposal Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva untuk membentuk "blok perdamaian dunia" untuk menengahi kepentingan AS dan China dan menjadi perantara untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina.Presiden Argentina, Alberto Fernández, sementara itu, berencana menggunakan aliansi baru negara-negara Amerika Latin termasuk Argentina, Meksiko, dan Brasil untuk mengamankan lebih banyak kekuatan dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa, menurut dokumen lain yang bocor. .Seperti yang dilaporkan Washington Post sebelumnya, akibat dari ketegangan AS dengan Rusia sangat akut di Mesir, yang menerima bantuan lebih dari $1 miliar per tahun dari Washington tetapi telah memperdalam hubungan dengan Moskow. Rusia sedang membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Mesir dan berjanji untuk menyediakannya dengan perangkat keras militer.Dokumen-dokumen yang bocor menunjukkan Mesir berusaha mengatasi kebuntuan atas Ukraina dan menolak permintaan bantuan militer dari Rusia dan Amerika Serikat.[IT/r]