Iran: Sikap Publik Amerika Bergeser pada Apartheid Israel

IslamTimes - Iran telah menyoroti "perubahan nyata" dalam opini publik Amerika tentang sifat apartheid Zionis Israel, mengutip jajak pendapat AS baru-baru ini yang menunjukkan penurunan dukungan untuk entitas perampas di Amerika Serikat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani membuat pernyataan dalam serangkaian tweet pada hari Minggu (30/4), beberapa hari setelah Jajak Pendapat Masalah Kritis University of Maryland menemukan bahwa 44 persen Demokrat dan 20 persen Republik percaya Zionis Israel adalah "negara dengan segregasi yang mirip dengan apartheid. .”“Melihat opini publik di AS – bapak baptis rezim Zionis Israel palsu – dan komentar terbaru serta jajak pendapat menunjukkan perubahan nyata dalam sikap terhadap sifat apartheid rezim ini,” katanya.Dalam survei yang dilakukan dari 27 Maret hingga 5 April 2023 di antara 1.203 responden, 41 persen Demokrat mengatakan mereka mendukung gerakan anti-Zionis Israel Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS).Gerakan BDS berusaha untuk menantang pendudukan Zionis Israel selama puluhan tahun dan pelanggaran hak asasi manusia Palestina melalui boikot yang mirip dengan kampanye boikot apartheid Afrika Selatan yang berhasil.“Tentu saja, akan ada hasil yang lebih mengejutkan tentang sifat dan keberadaan rezim Zionis Israel palsu dalam kasus kebebasan berbicara yang diperluas melawan Zionis, kebebasan Amerika Serikat dari cengkeraman lobi Zionis, dan survei yang lebih luas dan independen terhadap rakyat Amerika,” kata diplomat senior itu.“Publik dan elit AS memiliki hak untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengapa pemerintah AS mengorbankan kepentingan rakyatnya dan kepentingan negara dan bangsa yang disebut 'sekutu' demi perampasan, apartheid, tidak demokratis. dan rezim Zionis yang membusuk.”Survei tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara kabinet sayap kanan Zionis Israel yang dipimpin oleh perdana menteri Benjamin Netanyahu dan pemerintahan Presiden AS Joe Biden.“Jelas bahwa sikap publik tentang Israel sedang berubah. Istilah 'apartheid' tampaknya telah menjadi istilah umum di antara banyak orang Amerika, terutama Demokrat," kata Shibley Telhami, direktur Jajak Pendapat Masalah Kritis di University of Maryland.“Bahkan gerakan BDS, yang menghadapi hambatan besar di arus utama Amerika, tampaknya mendapat dukungan yang cukup besar di kalangan Demokrat yang menyatakan pendapat mereka.”[IT/r]