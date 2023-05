Janet Yellen: AS Dapat Mencapai Batas Utang Paling Cepat 1 Juni

Islam Times - Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan hari Senin bahwa AS tidak dapat "terus memenuhi semua kewajiban pemerintah" pada 1 Juni jika Kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang sebelum waktu itu.

Pagu utang atau debt ceiling adalah batas jumlah uang yang dapat dipinjam pemerintah AS untuk membayar layanan.Peringatan tersebut mengurangi batas waktu di mana pemerintahan Biden dan Partai Republik harus mencapai kesepakatan untuk mencegah default yang membawa bencana.Default berarti kondisi seseorang atau suatu badan yang tidak dapat membayar kewajibannya sesuai jadwal yang telah ditentukan.Kedua belah pihak telah menemui jalan buntu selama berbulan-bulan, dengan House Republicans mengesahkan RUU mereka sendiri dan Presiden Biden menolak untuk bernegosiasi sampai plafon utang dipisahkan dari pembicaraan pengeluaran.Kantor Anggaran Kongres juga memperingatkan hari Senin bahwa badan tersebut memperkirakan bahwa "ada risiko yang jauh lebih besar bahwa Departemen Keuangan akan kehabisan dana pada awal Juni."Garis waktu semakin ditekan oleh fakta bahwa Dewan Perwakilan Rakyat akan bersidang hanya selama 12 hari sementara Senat hanya bersidang selama 15 hari di bulan Mei.Biden juga diperkirakan akan keluar negeri pada bulan Mei untuk kunjungan ke Jepang dan Australia.Efek pasti dari gagal bayar utang AS tidak diketahui, karena belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah AS.Namun, Yellen dan lainnya telah memperingatkan bahwa default dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada ekonomi AS dan pasar keuangan global."Setelah meninjau penerimaan pajak federal baru-baru ini, perkiraan terbaik kami adalah bahwa kami tidak akan dapat terus memenuhi semua kewajiban pemerintah pada awal Juni, dan berpotensi pada 1 Juni, jika Kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang sebelum waktu itu,” tulis Yellen dalam sepucuk surat kepada Ketua DPR Kevin McCarthy.Dia menambahkan bahwa "tanggal sebenarnya Departemen Keuangan melakukan tindakan luar biasa bisa beberapa minggu lebih lambat dari perkiraan ini," dan mencatat bahwa "tidak mungkin untuk memprediksi dengan pasti tanggal pasti kapan Departemen Keuangan tidak dapat membayar tagihan pemerintah."Menanggapi surat Yellen, McCarthy menyalahkan kebuntuan dalam negosiasi pada Biden, dengan mengatakan presiden "telah menolak untuk melakukan pekerjaannya."“Setelah tiga bulan kelambanan pemerintahan Biden, DPR bertindak, dan ada RUU di Senat saat kita berbicara apa yang akan menghentikan risiko gagal bayar. Senat dan presiden harus mulai bekerja - dan segera," kata pernyataan McCarthy.House Republicans meloloskan undang-undang bulan lalu untuk menaikkan plafon utang hingga 2024 dan memangkas pengeluaran pemerintah, tetapi itu pasti akan gagal di Senat yang dikendalikan Demokrat.Gedung Putih juga mengancam akan memveto RUU tersebut.Partai Republik dan Demokrat bekerja sama untuk menaikkan batas pinjaman tiga kali selama pemerintahan Trump dan beberapa kali pada pemerintahan sebelumnya.[IT/AR]