Laporan: AS dan UE Harus Terlibat dengan 'Global Swing States'

Islam Times - Seiring pergeseran tatanan global yang mapan, Dana Marshall Jerman mendesak UE dan AS untuk memikirkan kembali hubungan di luar aliansi trans-Atlantik. Enam negara, termasuk India dan Turki, adalah kunci penataan kembali ini.

Barat harus terlibat secara lebih bermakna dengan blok "swing states" yang muncul jika ingin mempertahankan pengaruhnya di panggung global, kata German Marshall Fund, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington, dalam sebuah laporan baru pada hari Selasa seperti dilansir Deutsche Welle.Dalam dunia politik, swing states berarti negara-negara yang memiliki pengaruh lebih besar pada hasil tertentu yang ingin dicapai.Penulis laporan tersebut mengidentifikasi Brasil, India, Indonesia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki sebagai negara yang memiliki kekuatan signifikan di panggung dunia, tetapi masing-masing memiliki preferensi berbeda untuk kerja sama di luar aliansi trans-Atlantik Barat.Sekarang, lebih dari sebelumnya, negara-negara ini semakin berpengaruh dalam urusan global setelah invasi Rusia ke Ukraina dan di tengah meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan China."Barat, secara keliru, terlalu sering menyatukan swing states dan negara lain yang memilih untuk menjadi atau jatuh di antara dua blok global yang muncul sebagai Global South, tetapi label ini mencerminkan kurangnya ketelitian intelektual," tulis Heather A Conley, presiden Dana Marshall Jerman."Negara-negara ini adalah pengusaha ekonomi dan diplomatik saat ini dalam peluang internasional," tambahnya.Kemitraan Brasil bersifat pragmatis dan kepemimpinannya tidak melihat kerja sama dengan mitra yang berbeda seperti China, Uni Eropa, Rusia, dan AS sebagai saling eksklusif, kata laporan itu.Oleh karena itu, Barat harus lebih banyak bekerja sama dalam isu-isu tata kelola global termasuk perubahan iklim dan ketidaksetaraan, dan beralih dari pusat-pusat kekuasaan tradisional.Afrika Selatan juga mengadvokasi tatanan global multipolar dan mengidentifikasi dirinya dengan apa yang disebut Global South.Para pemimpin Barat dapat memupuk kerja sama yang lebih erat dengan berfokus pada bidang kebijakan tertentu yang saling menguntungkan, kata laporan itu."Pemerintah swing states ini tidak melihat diri mereka memilih di antara dua kutub statis," tulis dua penulis laporan tersebut, Martin Quencez dan Rachel Tausendfreund."Mereka lebih memilih untuk secara teratur dan hati-hati berpindah dari satu opsi ke opsi lainnya, masalah demi masalah, seperti yang ditentukan oleh kepentingan khusus dan analis strategis mereka."India bergerak lebih dekat ke Barat karena sengketa perbatasan dan persaingan ekonominya dengan China memanas, tetapi doktrin otonomi strategisnya membuatnya mempertahankan hubungan hangat dengan negara-negara seperti Rusia.Laporan itu mengatakan Barat dapat terlibat secara lebih efektif dengan India dengan menghindari mentalitas "kami atau mereka" yang tidak sesuai dengan diplomasi minilateral India yang lebih bertarget.Indonesia bertujuan untuk tetap berada di luar persaingan antara kekuatan besar dan mengelola perselisihannya di Laut Cina Selatan tanpa bantuan Amerika.Lebih dari satu abad pelanggaran Barat yang dilakukan selama kolonialisme dan Perang Dingin membuat kritik Barat terhadap kebijakan baru yang tidak liberal belum diterima dengan baik oleh anggota parlemen Indonesia, menurut laporan tersebut."Wacana kebijakan luar negeri yang lebih konstruktif dapat berpusat pada saling menghormati kedaulatan nasional dan multilateralisme," tulis Quencez dan Tausendfreund."Sementara swing states umumnya mengakui risiko yang ditimbulkan oleh ambisi Rusia dan China, mereka tidak menganggap AS atau Eropa sebagai juara global kedaulatan nasional yang kredibel."Strategi Turki telah menjadi tindakan penyeimbang antara kekuatan besar untuk mengurangi dampak persaingan ini, dibuktikan dengan mediasi baru-baru ini dalam perang di Ukraina.Itu tetap menjadi anggota kunci NATO dan mitra ekonomi dekat UE, tetapi memandang dunia sebagai "lebih besar dari lima" - merujuk pada anggota tetap Dewan Keamanan PBB.Barat tidak boleh mengabaikan mediasi global oleh negara lain, kata laporan itu, karena Riyadh menopang posisinya sendiri untuk mengantisipasi penurunan perhatian Amerika ke Timur Tengah.Secara keseluruhan, para ahli mengatakan UE dan AS harus menunjukkan fleksibilitas dalam kerja sama, terbuka untuk bantuan non-Barat, dan menahan diri untuk tidak mendorong mitra geopolitik untuk membuat salah satu atau pilihan."Membangun hubungan dengan aktor politik yang terdesentralisasi juga mungkin memiliki manfaat jangka panjang untuk semua mitra," kata para penulis.[IT/AR]