Blinken: Dialog AS dengan Rusia tentang Pertukaran Tahanan 'Irregular'

IslamTimes - Amerika Serikat dan Rusia terlibat dalam dialog tentang pertukaran tahanan, tetapi pembicaraan itu tidak teratur, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kepada Fox News dalam sebuah wawancara. “Dialognya tidak teratur. Kami telah berhubungan. Kami tetap berhubungan melalui kedutaan kami [di Rusia],” katanya menanggapi pertanyaan terkait.



Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa saluran khusus dibentuk berdasarkan kesepakatan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Amerika Joe Biden setelah pertemuan mereka di Jenewa pada Juni 2021 untuk membahas warga Rusia yang ditahan di AS dan warga Amerika yang ditahan di Rusia. . "Saya tidak akan membuka rahasia besar jika saya memberi tahu Anda bahwa saluran ini tidak dimaksudkan untuk melibatkan jurnalis dan tidak dimaksudkan untuk mengekspos situasi tertentu secara terbuka untuk kepentingan menekan negosiasi profesional serius yang sedang berlangsung," kata diplomat tertinggi Rusia itu. reporter.



Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Washington Anatoly Antonov mengatakan pada bulan April bahwa sekitar 100 orang Rusia saat ini ditahan di Amerika Serikat.



Otoritas AS baru-baru ini secara aktif berusaha untuk menukar reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich, yang berada dalam tahanan Rusia, dan Paul Whelan, yang dihukum karena menjadi mata-mata di Rusia. Menurut Pusat Hubungan Masyarakat Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), Gershkovich, “bertindak sebagai agen pihak Amerika, mengumpulkan data sangat rahasia tentang aktivitas perusahaan di kompleks industri militer Rusia.” Sehubungan dengan itu, jurnalis tersebut ditahan di Yekaterinburg pada akhir Maret; proses pidana dimulai terhadapnya berdasarkan Pasal 276 KUHP Rusia (Spionase). Menurut Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov, Gershkovich tertangkap basah. Pengadilan Lefortovo di Moskow telah menyetujui penangkapannya hingga 29 Mei.



Whelan, yang memegang kewarganegaraan AS, Kanada, dan Irlandia, serta kewarganegaraan Inggris, ditahan saat melakukan penggerebekan mata-mata pada 28 Desember 2018, oleh petugas FSB Rusia di sebuah kamar Hotel Metropol di Moskow. Penyelidik memulai kasus pidana terhadapnya berdasarkan Pasal 276 KUHP Rusia. Pengadilan Kota Moskow memutuskan Whelan bersalah dan menghukumnya 16 tahun di koloni rezim yang ketat.[IT/r]