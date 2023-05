Saingan Biden Berjanji untuk Mengampuni Assange

IslamTimes - Kandidat presiden AS Robert F. Kennedy Jr. telah berjanji akan mengampuni "pengungkap kebenaran yang berani" termasuk pendiri WikiLeaks Julian Assange, yang saat ini ditahan di penjara keamanan tinggi Inggris saat dia melawan ekstradisi ke Amerika.

Robert F. Kennedy Jr. menyatakan bahwa "Amerika yang saya cintai tidak memenjarakan para pembangkang"AS "secara aktif menganiaya jurnalis dan pelapor" alih-alih memperjuangkan kebebasan berbicara, cuit calon dari Partai Demokrat, Kennedy, di Twitter pada hari Selasa (2/5). “Ini bukan Uni Soviet. Amerika yang saya cintai tidak memenjarakan para pembangkang.”Assange kelahiran Australia secara efektif menghadapi hukuman seumur hidup atas perannya dalam pembocoran oleh whistleblower militer AS Chelsea Manning. Assange ditangkap di Inggris pada 2019 setelah Ekuador mencabut suaka politiknya, mengizinkan polisi memasuki kedutaan besarnya di London, tempat dia ditahan selama tujuh tahun.Assange kemudian dikirim ke penjara Belmarsh, fasilitas yang biasanya digunakan untuk menampung beberapa penjahat paling berbahaya di Inggris.Kennedy, yang mencalonkan diri dari Partai Demokrat untuk pemilihan presiden 2024, mengatakan dia akan mengampuni Assange dan Manning. Yang terakhir menghabiskan tujuh tahun dalam tahanan AS setelah membocorkan banyak materi rahasia ke WikiLeaks pada 2010, tetapi hukumannya diringankan oleh Presiden Barack Obama pada 2017.Pemerintah AS menuduh Assange mendorong dan memfasilitasi Manning dan bermaksud untuk mengekstradisi dia untuk diadili. Pembela Assange berpendapat bahwa persidangannya akan menjadi preseden yang berbahaya, dan bahwa tindakannya tidak berbeda dengan penerbit dokumen rahasia lainnya yang berusaha melindungi sumber mereka.Kennedy menyebut sejumlah "pengungkap kebenaran pemberani lainnya" yang pantas mendapatkan pembebasan serupa, termasuk Edward Snowden, yang sekarang tinggal di Rusia. Alih-alih menuntut mereka, calon presiden berjanji akan "menyelidiki korupsi dan kejahatan yang mereka bongkar."Kennedy termasuk di antara tiga orang yang secara resmi mengumumkan pencalonan mereka untuk nominasi Demokrat. Sementara Presiden petahana Joe Biden adalah yang terdepan, Kennedy melakukan pemungutan suara dengan 19%, dengan penulis Marianne Williamson tertinggal di 9%, menurut survei Fox News baru-baru ini.Pemerintahan Biden mengatakan tidak memiliki rencana untuk membatalkan dakwaan terhadap Assange, meskipun ada seruan dari para pendukung kebebasan media. Kritikus menuduh Washington munafik, mengutip kebiasaannya menguliahi negara lain tentang kebebasan pers.[IT/r]