Pemadaman Listrik Besar-besaran di Tel Aviv dan Kota-kota Lain setelah Serangan Siber; Situs Rezim Diretas

IslamTimes - Sebuah kelompok peretas Sudan mengatakan telah membobol jaringan listrik di kota-kota besar di seluruh wilayah pendudukan untuk mendukung bangsa Palestina dan front perlawanan di Jalur Gaza yang terkepung, menyebabkan pemadaman listrik yang meluas.

Kelompok tersebut, yang mengidentifikasi dirinya sebagai "Sudan Anonim", mengumumkan bahwa mereka memutus aliran listrik di kota-kota pesisir Mediterania Netanya dan Tel Aviv pada Selasa (2/5) malam.Anonim Sudan, yang sebelumnya meretas beberapa pusat strategis rezim Israel, juga memperingatkan akan melancarkan serangan yang lebih luas terhadap entitas apartheid Zionis.Selain itu, para peretas Sudan menurunkan situs web berita militer Zionis Israel berbahasa Ibrani 0404.Outlet berita Palestina mengatakan bahwa serangan Distributed Denial of Service (DDoS), di mana situs web menjadi sasaran dengan membanjiri server mereka dengan terlalu banyak permintaan untuk terhubung, membuat situs web tidak tersedia untuk sementara waktu, sebelum dikembalikan ke layanan.Juga pada hari Selasa, Anonymous Sudan mengumumkan telah berhasil melakukan serangan dunia maya besar-besaran terhadap rezim pendudukan, membobol server Grup Bezeq, grup komunikasi terbesar dan terkemuka di Israel, serta beberapa partai politik seperti Shas, Kulanu, Agudat Yisrael dan Rumah Yahudi, dan menyerang situs web Layanan Penjara Israel (IPS) dan surat kabar berbahasa Inggris Jerusalem Post.Ini terjadi hanya sehari setelah beberapa situs web Zionis Israel, termasuk Knesset (parlemen) dan dua pelabuhan utama di wilayah pendudukan, dihancurkan oleh kelompok peretas yang sama.Outlet Zionis Israel melaporkan pada hari Minggu bahwa serangan telah menargetkan stasiun Radio 103FM rezim dan situs web Check Point Software Technologies Ltd., penyedia perangkat lunak multinasional Amerika-Zionis Israel dan menggabungkan produk perangkat keras dan perangkat lunak untuk keamanan dunia maya.Serangan dunia maya terjadi sehari setelah situs web Zionis Israel Aerospace Industries (IAI), Zionis Israel Weapon Industries (IWI), produsen senjata api Zionis Israel, Rafael Advanced Defense Systems Ltd., dan Evigilo Ltd., yang mengembangkan dan mengirimkan pemberitahuan massal darurat dan solusi multi-saluran peringatan, diretas.[IT/r]