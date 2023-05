Singapura: Perang di Asia Akan 'Mengubah secara Radikal' Dunia 

IslamTimes - Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengatakan pada hari Rabu (3/5) bahwa pecahnya perang antara AS dan China akan berdampak besar bagi seluruh dunia. Dia menambahkan bahwa semua negara harus bersatu dalam dekade berikutnya untuk mencegah ketegangan yang meningkat antara Beijing dan Washington mencapai titik kritis.

Konflik AS-China akan sangat mengganggu rantai pasokan global, menteri pertahanan Singapura telah memperingatkan“Taruhannya tidak pernah lebih tinggi,” Ng memperingatkan pada hari Rabu pada pembukaan pameran angkatan laut dan maritim IMDEX Asia 2023 di Singapura. Dia mengatakan “prioritas utama untuk semua pemimpin pemerintahan” dalam sepuluh tahun ke depan harus memastikan bahwa konflik tidak pecah di Asia – yang konsekuensinya, dia memperingatkan, akan menjadi “bencana bagi kita semua.”“Jika bencana itu menimpa kita, apa pun penyebab dan pembenarannya, dunia seperti yang kita tahu akan berubah secara radikal dan benar-benar menjadi miskin,” kata Ng.Komentar menteri pertahanan datang di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington atas berbagai masalah termasuk sikap China terhadap Taiwan, serta pengaruh AS di Laut China Selatan. Beijing, sementara itu, menuduh AS dan sekutunya "memulai jalur kesalahan dalam bahaya" terkait kebijakan geopolitiknya di Indo-Pasifik, khususnya keputusan pemerintahan Biden untuk memasok kapal selam bertenaga nuklir ke Australia.Ng juga mencatat masalah rantai pasokan yang terwujud sebagai akibat dari serangan Moskow di Ukraina, dan yang telah menyebabkan gangguan pada berbagai komoditas seperti energi, gandum, dan biji-bijian. Namun dia mengatakan setiap potensi konflik yang melibatkan AS dan China – yang menyumbang lebih dari seperempat perdagangan global – akan menciptakan situasi yang jauh melampaui masalah pasokan saat ini.Sekitar 30% dari perdagangan lintas laut global melewati Laut Cina Selatan, jelas Ng. Angka itu termasuk seperempat dari minyak global dan sepertiga dari perdagangan peti kemas global. Setiap gangguan terhadap hal ini akan memiliki implikasi negatif yang jelas, kata Ng juga.“Dunia bergantung pada China sebagai produsen utama untuk bermacam-macam barang dan banyak hal penting dalam gaya hidup kita,” jelasnya. Ng juga menambahkan bahwa dia percaya bahwa, seperti pengaruh China yang berkaitan dengan barang-barang penting, tidak ada “tantangan global transnasional” yang dapat diatasi tanpa masukan dari Beijing.[IT/r]