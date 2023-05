Akankah AS Terjun ke Resesi Tahun Ini?

Islam Times - Sementara Amerika Serikat terus menyebut dirinya sebagai kekuatan ekonomi dunia, peristiwa-peristiwa tertentu baru-baru ini menunjukkan bahwa hal-hal dalam ekonomi Amerika mungkin tidak sebaik yang diiklankan, simpul Andrei Dergalin dalam sebuah artikel yang diturunkan Sputnik News.

Dengan pandemi COVID global dan penguncian terkait memberikan pukulan serius bagi kesejahteraan Amerika Serikat pada tahun 2020 dan pada tahun 2021, Gedung Putih tampaknya ingin menguji lebih lanjut batas ekonomi Amerika dengan mengganggu pasar perdagangan dan energi global lewat sanksinya terhadap Rusia.Karena kepercayaan global pada dolar AS terhuyung-huyung dan beberapa bank terkemuka runtuh satu demi satu, semakin banyak orang mulai bertanya-tanya apakah ekonomi AS dapat jatuh ke dalam resesi dalam waktu dekat.Sederhananya, resesi adalah periode penurunan aktivitas ekonomi, yang sayangnya merupakan bagian inheren dari siklus bisnis ekspansi-kontraksi ekonomi pasar.Definisi yang tepat dari resesi dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain: misalnya, di AS resesi didefinisikan sebagai "penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan" yang berlangsung "lebih dari beberapa bulan", "tersebar di seluruh perekonomian" dan "biasanya terlihat" di bidang-bidang seperti produk domestik bruto (PDB) riil, pendapatan riil dan lapangan kerja, serta produksi industri dan "penjualan grosir-eceran".Sementara itu, di banyak bagian lain, termasuk Inggris, resesi didefinisikan sebagai penurunan PDB selama dua kuartal berturut-turut.Meskipun memprediksi resesi dengan kepastian 100 persen terkadang bermasalah, beberapa faktor menunjukkan kemungkinan resesi melanda Amerika Serikat pada awal tahun ini.Salah satu faktor yang lebih menonjol adalah inflasi, yang telah merajalela di AS selama setahun terakhir ketika Gedung Putih memutuskan untuk melakukan perang sanksi nyata terhadap Rusia, tampaknya mengabaikan konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya terhadap ekonomi AS.Karena harga bahan makanan dan bahan bakar di AS terus meningkat, hal-hal lainnya juga melonjak – misalnya suku bunga. Sementara Federal Reserve AS berusaha menaikkan suku bunga untuk menargetkan inflasi, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa media, langkah ini juga menghasilkan peningkatan biaya pinjaman, yang pada gilirannya membuat perusahaan enggan mencoba mengumpulkan uang dengan cara itu untuk berekspansi dan ini secara negatif mempengaruhi belanja konsumen.Runtuhnya beberapa bank terkemuka AS dalam beberapa bulan terakhir – khususnya, Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan First Republic Bank – juga tidak banyak membantu menanamkan kepercayaan pada ekonomi Amerika.Perkiraan kemungkinan resesi di AS dalam waktu dekat berbeda-beda, tergantung pada siapa Anda bertanya.The Conference Table, sebuah organisasi penelitian dan keanggotaan bisnis yang didirikan lebih dari seabad yang lalu, menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99 persen resesi terjadi di AS dalam 12 bulan ke depan, mendasarkan perkiraan ini pada model probabilitas mereka sendiri.Sementara itu, Kepala Ekonom Goldman Sachs Jan Hatzius mengumumkan kembali pada bulan November bahwa ada kemungkinan 35 persen resesi pada tahun 2023.Perlu dicatat, bagaimanapun, pendapat Hatziuis pada saat itu agak bertentangan, dengan lebih banyak ekonom saat itu yang menyarankan kemungkinan resesi di AS pada tahun 2023 sekitar 65 persen.[IT/AR]