Islam Times - Pentagon mengumumkan paket senjata senilai $300 juta untuk Ukraina pada hari Rabu, menjelang serangan musim semi yang telah lama dijanjikan oleh pasukan Kiev.

Russia Today pada Rabu melaporkan bahwa kekurangan amunisi dilaporkan mengganggu militer Ukraina, dan paket bantuan terbaru kemungkinan tidak akan banyak membantu mengatasi masalah tersebut.Paket tersebut adalah tahap ke-37 bantuan militer yang diberikan ke Ukraina oleh AS sejak Agustus 2021. Ini menghasilkan lebih dari $35,7 miliar jumlah total bantuan militer yang diberikan ke Kiev oleh Washington sejak operasi militer Rusia di Ukraina dimulai Februari lalu.Menurut sebuah pernyataan dari Pentagon, paket tersebut termasuk amunisi untuk sistem artileri roket HIMARS yang disediakan oleh Amerika Ukraina, howitzer 155mm dan peluru artileri, peluru mortir, peluru kendali kawat, peluru kendali anti-tank bahu, dan roket Hydra-70, yang paling sering ditembakkan dari helikopter serang.Mulai Januari, AS tidak lagi mengungkapkan berapa banyak dari setiap jenis amunisi yang termasuk dalam paket senjatanya. Sebagai gantinya, jumlah total setiap peralatan yang disediakan hingga saat ini dicatat pada lembar fakta tambahan yang dilampirkan pada setiap pernyataan dari Pentagon.Ukraina diberikan lebih dari setengah juta peluru 155mm pada 20 Maret, sehingga total yang diberikan sejak Februari lalu menjadi 1,5 juta peluru. Namun, paket senjata hari Rabu adalah tahap ketiga persenjataan yang diumumkan sejak tanggal itu, dan setiap lembar fakta sejak itu mencatat bahwa Ukraina telah menerima “lebih dari 1,5 juta” peluru artileri 155mm.Kecepatan pengiriman ini jauh dari 356.400 putaran per bulan yang dibutuhkan Ukraina untuk menembakkan senjata yang disediakan Barat dengan kapasitas penuh, menurut Menteri Pertahanan Ukraina Aleksey Reznikov.Ukraina telah bersiap untuk menyerang pasukan Rusia selama beberapa bulan, dengan Presiden Vladimir Zelensky menyatakan pada hari Rabu bahwa operasi itu akan segera dimulai. Namun, dokumen Pentagon yang baru-baru ini bocor menunjukkan bahwa amunisi dapat menghambat serangan, dan sebuah laporan oleh Politico bulan lalu mengklaim bahwa di balik pintu tertutup, pemerintahan Biden khawatir operasi yang banyak dibanggakan itu akan gagal.Posisi Rusia pada pengiriman senjata Barat tetap tidak berubah, dengan pejabat Kremlin berulang kali memperingatkan bahwa, dengan mempersenjatai Ukraina, negara-negara Barat telah menjadikan diri mereka sebagai peserta de-facto dalam konflik tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bulan lalu bahwajumlah senjata asing tidak akan "memengaruhi hasil akhir dari operasi khusus."[IT/AR]