Krisis Perbankan AS Semakin Dalam

PacWest adalah bank Amerika terbaru yang mengalami penurunan saham menyusul jatuhnya beberapa saingannya

Pemberi pinjaman regional PacWest Bancorp telah menjadi bank Amerika terbaru yang terjebak dalam krisis terburuk di sektor ini sejak 2008. Bank tersebut telah mengonfirmasi sedang dalam pembicaraan dengan mitra potensial dan investor tentang opsi strategis, menyusul kekalahan saham 60%.

Saham di bank anjlok di perdagangan AS setelah jam kerja pada hari Rabu atas laporan pemberi pinjaman yang berbasis di Los Angeles sedang mempertimbangkan penjualan. Saham PacWest turun sebanyak 48% pada awal perdagangan Kamis (4/5).

"Bank tidak mengalami aliran simpanan di luar kebiasaan setelah penjualan First Republic Bank dan berita lainnya," kata PacWest, Rabu. "Uang tunai dan likuiditas yang tersedia kami tetap solid dan melebihi simpanan kami yang tidak diasuransikan," tambahnya.

Menurut pemberi pinjaman, diskusi dengan calon pembeli dan investor "sedang berlangsung" dan perusahaan akan terus "mengevaluasi semua opsi untuk memaksimalkan nilai pemegang saham."

Orang-orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Bloomberg bahwa PacWest telah mempertimbangkan untuk bubar atau menambah modal. Seorang pembeli berpotensi membukukan kerugian besar dengan mengurangi beberapa pinjaman bank, kata sumber.

Aksi jual PacWest hari Rabu (3/5) mengikuti pengumuman Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell bahwa pihak berwenang lebih dekat untuk menahan gejolak yang telah mencengkeram sektor perbankan. Powell mengklaim bahwa penyitaan pemerintah dan penjualan First Republic Bank yang sedang berjuang ke JPMorgan Chase adalah "langkah penting untuk menarik garis batas di bawah periode tekanan berat itu" bagi pemberi pinjaman regional.

First Republic menjadi pemberi pinjaman AS keempat yang runtuh tahun ini, setelah Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, dan Signature Bank.

Sementara itu, kepala analis pasar di KCM Trade, Tim Waterer, mengatakan kepada Bloomberg bahwa pernyataan Fed menawarkan sedikit kepercayaan untuk pasar. "Terlepas dari upaya terbaik Jerome Powell untuk menenangkan pasar, tidak ada yang menunjukkan bahwa krisis perbankan telah berakhir," klaimnya.

[IT/r]