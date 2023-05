Laporan Merinci Dugaan Upaya Revolusi Warna CIA

IslamTimes - CIA telah berusaha untuk memicu "revolusi warna" di seluruh dunia selama beberapa dekade, dengan upayanya memanfaatkan gudang sarana teknis yang luas, sebuah laporan oleh dua entitas keamanan siber China mengklaim.

Badan tersebut mengandalkan dominasi dunia maya Amerika untuk menimbulkan keresahan di seluruh dunia, klaim dua entitas keamanan internet ChinaDokumen tersebut disusun oleh Pusat Tanggap Darurat Virus Komputer Nasional China dan perusahaan keamanan siber 360, dan dirilis oleh Global Times pada hari Kamis (4/5). Dia menuduh bahwa keunggulan teknologi Washington memungkinkannya untuk menguasai institusi dan individu di seluruh dunia yang menggunakan peralatan atau perangkat lunak digital buatan AS.Menurut laporan itu, CIA telah berusaha untuk menggulingkan pemerintah di setidaknya 50 negara bagian, dengan kudeta Maidan 2014 di Ukraina, 'Revolusi Bunga Matahari' 2014 di Taiwan, dan 'Revolusi Hijau' 2009 di Iran yang diduga sebagai salah satu contoh yang paling terkenal. .Dalam banyak kasus, keunggulan teknologi Amerika memberi Washington kemungkinan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melaksanakan rencananya untuk perubahan rezim, klaim laporan itu. Dia menambahkan bahwa CIA mengandalkan metode termasuk “48 senjata cyber canggih.”Alat dunia maya tersebut dikatakan melibatkan layanan komunikasi jaringan terenkripsi seperti teknologi TOR yang dikembangkan AS untuk membantu pengunjuk rasa tetap berhubungan satu sama lain sambil menghindari pengawasan pemerintah.Metode lain didasarkan pada penyediaan alat komando di tempat untuk protes massa yang menggunakan komunikasi nirkabel. Laporan tersebut mengklaim bahwa RAND Corporation, sebuah think tank militer yang berbasis di AS, telah mengembangkan alat teknologi yang disebut 'swarming' (berkerumun) yang digunakan oleh para aktivis untuk berkumpul dengan cepat di satu tempat.Para pengunjuk rasa juga dikatakan mengandalkan perangkat lunak yang dikembangkan AS bernama 'Riot', yang memberi mereka koneksi internet yang aman dan independen dan tidak didasarkan pada metode akses tradisional.Sementara itu, apa yang disebut sistem 'anti-sensor' yang dibuat langsung oleh Departemen Luar Negeri AS telah menerima investasi lebih dari $30 juta, klaim laporan tersebut.Mengutip penelitian dari perusahaan keamanan siber China 360, Global Times menuduh pada Maret tahun lalu bahwa Badan Keamanan Nasional AS (NSA) berada di balik serangan siber di 47 negara. Sementara pemerintah China, penelitian dan lembaga keuangan dilaporkan menjadi target utama, NSA juga dikatakan telah melakukan operasi melawan sekutu seperti Inggris dan Jerman.[IT/r]