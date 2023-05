Pendudukan Israel Tewaskan 4 Warga Palestina di Nablus dan Huwara

IslamTimes - Pasukan pendudukan Zionis Israel membunuh empat warga Palestina pada hari Kamis (4/5) di Tepi Barat, media Palestina dan Zionis Israel melaporkan.

Pasukan pendudukan membunuh seorang wanita Palestina di kota Huwara Tepi Barat atas dugaan serangan penikaman.Media Palestina mengidentifikasi wanita Palestina itu sebagai Iman Ahmad Awdeh, 26, mengatakan dia ditembak di dada oleh pasukan pendudukan.Media Zionis Israel mengkonfirmasi kematian tersebut, mengklaim bahwa seorang pria Zionis Israel terluka ringan dalam serangan penusukan di Alleid.Sebelumnya pada hari Kamis (4/5), tiga warga Palestina dibunuh oleh pasukan pendudukan Zionis Israel selama serangan militer di Kota Tua Nablus di Tepi Barat yang diduduki.Serangan militer Zionis Israel di pembaruan Nablus: 3 warga Palestina terbunuh, 4 terluka dengan peluru tajam, 150 mati lemas dengan gas air mata beracun. pic.twitter.com/QdhHCpOUnj— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) 4 Mei 2023Kementerian Kesehatan Palestina mengkonfirmasi kematian tersebut dan mengatakan bahwa tingkat cedera membuat sulit untuk mengidentifikasi dua korban.BREAKING | Liputan media: “Mayat tiga martir Palestina baru saja ditarik keluar dari rumah yang telah diserang, dikepung dan dibom dengan rudal oleh pasukan pendudukan Zionis Israel di Kota Tua Nablus, pagi ini.” pic.twitter.com/rbAhjvbVcL– Quds News Network (@QudsNen) 4 Mei 2023Laporan menunjukkan bahwa pasukan pendudukan Israel menggerebek lingkungan Al-Yasmina dalam semalam; selama ini, konfrontasi meletus antara pejuang Perlawanan Palestina dan pasukan pendudukan Zionis Israel. IOF menggunakan peluru kendali yang ditembakkan dari bahu untuk menargetkan rumah Palestina, yang menyebabkan ledakan keras.Anggota unit elit polisi pendudukan Yamam mengepung rumah tempat para pejuang Palestina diyakini berada. Pasukan pendudukan menembakkan rudal yang diluncurkan dari bahu ke rumah itu, menurut media Palestina, dalam taktik yang dikenal sebagai "penanak nasi".Beberapa laporan juga mengatakan sebuah drone mini terbang ke dalam gedung. Seorang perwira senior pendudukan Zionis Israel mengkonfirmasi bahwa drone digunakan selama penyerbuan, mencatat bahwa mereka telah digunakan dalam hampir setiap operasi serupa baru-baru ini di Tepi Barat, The Times of Israel melaporkan.[IT/r]