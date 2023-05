Sullivan: Kami Masih Bekerja Menuju Normalisasi “Israel”-Saudi

IslamTimes - Penasihat "Keamanan Nasional" AS Jake Sullivan akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi akhir pekan ini untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Saudi, termasuk Putra Mahkota Mohammed bin Salman [MBS], serta pejabat India dan Emirat, dia mengumumkan Kamis (4/5) dalam pidato tentang strategi AS di Timur Tengah. "Akhir pekan ini saya akan berada di Arab Saudi untuk bertemu dengan para pemimpin mereka," kata Sullivan.

Sullivan, berbicara pada hari Kamis (4/5) di sebuah think tank Washington, mengatakan AS masih bekerja menuju kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara entitas Zionis "Israel" dan Arab Saudi."Pada akhirnya normalisasi penuh adalah kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat yang dinyatakan. Kami sudah jelas tentang itu," katanya."Sekarang sebagai tanda keseriusan saya tentang seberapa banyak kita fokus pada ini, dan seberapa serius kita menangani ini, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi agar saya tidak mengganggu upaya yang kita lakukan dalam masalah ini," tambah Sullivan.Perjalanan Sullivan ke wilayah tersebut terjadi ketika hubungan antara Washington dan Riyadh tegang sejak kunjungan presiden AS ke kerajaan tersebut pada musim panas 2022, meskipun kedua negara terus bekerja sama dalam banyak masalah, termasuk yang terbaru adalah Sudan.Presiden AS Joe Biden mengkritik Riyadh tentang hak asasi manusia dan kebijakan energinya, bahkan menyerukan "peninjauan" hubungan setelah keputusan kerajaan Oktober lalu untuk memangkas produksi minyak. Arab Saudi, bagaimanapun, memainkan peran kunci di wilayah tersebut dan kunjungan Sullivan adalah bagian dari keinginan yang jelas untuk pemulihan hubungan."Rekan-rekan Emirat dan India saya akan datang ke Arab juga untuk pertemuan sehingga kita dapat membahas bidang kerja sama baru antara New Delhi dan Teluk, serta AS dan wilayah lainnya," kata Sullivan. Dia mengatakan bahwa situasi di Yaman akan menjadi bagian "signifikan" dari diskusi selama akhir pekan.Sullivan, penasihat kebijakan luar negeri presiden, juga mendalami isu-isu Timur Tengah, dari Iran hingga Suriah dan Irak hingga konflik “Zionis Israel”-Palestina. "Komitmen kami untuk Timur Tengah tidak tergoyahkan," katanya. Dia menegaskan kembali bahwa Washington akan melakukan segalanya untuk menentang Tehran mendapatkan senjata nuklir.Ditanya kapan Perdana Menteri Zionis "Israel" Benjamin Netanyahu akan diundang ke Gedung Putih, dia menjawab: "Ketika kami memiliki kunjungan untuk diumumkan, kami akan mengumumkannya."[IT/r]