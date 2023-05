Shamkhani Meminta Pertanggungjawaban AS atas Setiap Tindakan Israel terhadap Iran

IslamTimes - Kepala keamanan Iran menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab atas semua tindakan teror rezim Zionis Israel yang menargetkan fasilitas nuklir Iran dan orang-orang yang bekerja untuk program nuklir Republik Islam.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani membuat pernyataan tersebut dalam sebuah tweet pada hari Jumat (5/5).Shamkhani mengutip komentar sebelumnya oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, di mana yang terakhir menuduh bahwa Washington akan mengakui "kebebasan bertindak" Tel Aviv jika, apa yang dia sebut, upaya Tehran "untuk mendapatkan senjata nuklir."Pernyataan Sullivan menggemakan tuduhan yang dikeluarkan secara konsisten terhadap program nuklir damai nuklir Iran oleh Amerika Serikat dan sekutunya.Tehran selalu menegaskan bahwa program nuklirnya ditujukan untuk tujuan damai murni dan bahwa Republik Islam tidak berniat mengembangkan senjata nuklir.Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyed Ali Khamenei bahkan telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa akuisisi, pengembangan, dan penggunaan senjata nuklir melanggar prinsip-prinsip Islam dan karenanya dilarang.“Pengakuan ini [oleh Amerika Serikat] berarti bahwa AS telah dan akan bertanggung jawab atas semua tindakan teroris Zionis terhadap fasilitas dan rakyat Iran, dan harus menerima konsekuensinya,” tulis Shamkhani dalam tweet Persia yang juga kemudian diterbitkan. dalam bahasa Inggris.Jake Sullivan mengatakan bahwa jika #Iran mencoba memproduksi nuklir, AS akan mengakui kebebasan bertindak Zionis Israel untuk melawan. Pengakuan ini berarti bahwa AS telah dan akan bertanggung jawab atas semua tindakan teroris Zionis terhadap fasilitas dan rakyat Iran, menerima konsekuensinya.— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) 5 Mei 2023Rezim Zionis Israel telah membunuh sebanyak tujuh ilmuwan nuklir Iran, termasuk Dr. Mohsen Fakhrizadeh, yang menjadi target pembunuhan rezim pada tahun 2020, dan menargetkan instalasi nuklir Iran pada beberapa kesempatan dengan kejahatan teroris.Rezim itu juga satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah, termasuk ratusan hulu ledak atom.[IT/r]